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Mehmet Günsür, Disney+'ın Atatürk dizisinde: Ali Rıza Efendi’yi canlandıracak
Mehmet Günsür, Disney+'ın Atatürk dizisinde: Ali Rıza Efendi’yi canlandıracak
Mehmet Günsür, Disney Plus’ın Atatürk konulu dizisinde Ali Rıza Efendi'ye hayat verecek. Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu yapımda Emma Watson da... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T23:29+0300
2022-04-25T23:29+0300
yaşam
mustafa kemal atatürk
mehmet günsür
dizi
disney
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) lisans verdiği dijital yayın platformu Disney Plus, 14 Haziran'da Türkiye'de yayına başlayacak. Oyuncu Mehmet Günsür, platform tarafından geliştirilen ve çokuluslu bir kadroya sahip olacağı söylenen Atatürk dizisinin kadrosuna dahil oldu.Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Günsür, Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer alacağı Atatürk dizisinde Ali Rıza Efendi’yi canlandıracak. Geçtiğimiz günlerde de Zübeyde Hanım’ı da Songül Öden'in oynayacağı açıklanmıştı.6 bölüm sürmesi beklenen dizi, "7. Koğuştaki Mucize"nin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin tarafından çekilecek. Dizinin yapımcılığını ise "Kulüp", "Aziz", "Son Yaz", "Hakan: Muhafız", "İstanbullu Gelin", "Vatanım Sensin" ve "Tatlı Küçük Yalancılar" gibi yapımların arkasındaki O3 Medya üstlenecek.Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu dizinin kadrosuna son olarak "Harry Potter" serisinin oyuncusu Emma Watson’ı katılmıştı. Dizinin müzikleri ise "Aslan Kral" ve "Dune" filmlerinin müzikleriyle Oscar ödülüne layık görülen Hans Zimmer tarafından geliştirilecek.
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mustafa kemal atatürk, mehmet günsür, dizi, disney

Mehmet Günsür, Disney+'ın Atatürk dizisinde: Ali Rıza Efendi’yi canlandıracak

23:29 25.04.2022
© TwitterMehmet Günsür
Mehmet Günsür - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© Twitter
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Mehmet Günsür, Disney Plus’ın Atatürk konulu dizisinde Ali Rıza Efendi'ye hayat verecek. Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu yapımda Emma Watson da kadrodaki isimlerden birisi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) lisans verdiği dijital yayın platformu Disney Plus, 14 Haziran'da Türkiye'de yayına başlayacak. Oyuncu Mehmet Günsür, platform tarafından geliştirilen ve çokuluslu bir kadroya sahip olacağı söylenen Atatürk dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Günsür, Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer alacağı Atatürk dizisinde Ali Rıza Efendi’yi canlandıracak. Geçtiğimiz günlerde de Zübeyde Hanım’ı da Songül Öden'in oynayacağı açıklanmıştı.

6 bölüm sürmesi beklenen dizi, "7. Koğuştaki Mucize"nin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin tarafından çekilecek. Dizinin yapımcılığını ise "Kulüp", "Aziz", "Son Yaz", "Hakan: Muhafız", "İstanbullu Gelin", "Vatanım Sensin" ve "Tatlı Küçük Yalancılar" gibi yapımların arkasındaki O3 Medya üstlenecek.
Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu dizinin kadrosuna son olarak "Harry Potter" serisinin oyuncusu Emma Watson’ı katılmıştı. Dizinin müzikleri ise "Aslan Kral" ve "Dune" filmlerinin müzikleriyle Oscar ödülüne layık görülen Hans Zimmer tarafından geliştirilecek.
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