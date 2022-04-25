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Meteoroloji'den uyarı: '4 gün boyunca kuvvetli sağanak yağış etkili olacak'
Meteoroloji'den uyarı: '4 gün boyunca kuvvetli sağanak yağış etkili olacak'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre ülke genelinde bahar havası önümüzdeki 4 gün boyunca yerini kuvvetli sağanak yağışa... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T10:52+0300
2022-04-25T10:52+0300
yaşam
meteoroloji
hava durumu
türkiye
sağanak
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bahar havası yerini sağanak yağışa bırakacak.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220422/meteoroloji-hava-sicakligi-ulke-genelinde-2-ila-5-derece-artacak-1055759230.html
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meteoroloji, hava durumu, türkiye, sağanak, sağanak yağış

Meteoroloji'den uyarı: '4 gün boyunca kuvvetli sağanak yağış etkili olacak'

10:52 25.04.2022
© AA / Serhat ÇağdaşYağmur- Sağanak yağış
Yağmur- Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© AA / Serhat Çağdaş
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre ülke genelinde bahar havası önümüzdeki 4 gün boyunca yerini kuvvetli sağanak yağışa bırakacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bahar havası yerini sağanak yağışa bırakacak.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor."
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