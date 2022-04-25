https://tr.sputniknews.com/20220425/metrobuste-erkek-yolcudan-kadin-yolcuya-tehdit-senin-gibi-esim-olsa-kafasini-koparirim-1055821966.html

Metrobüste erkek yolcudan kadın yolcuya tehdit: 'Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım'

Metrobüste erkek yolcudan kadın yolcuya tehdit: 'Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım'

İstanbul Beylikdüzü’nde, metrobüste bir erkek yolcu yer verme nedeni ile tartıştığı kadına, “Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" diyerek tehditler... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T10:20+0300

2022-04-25T10:20+0300

2022-04-25T10:20+0300

türkiye

metrobüs

tehdit

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DHA'nın haberine göre, olay dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Güzelyurt Metrobüs Durağı'nda yaşandı. İddiaya göre erkek yolcu, kadın yolcu ile yer verme nedeni ile tartışmaya başladı. Tartışma iki tarafın da birbirine bağırması ile bir süre devam etti. Erkek yolcu tartıştığı kadına, "Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım" dedi.Kadının, "Koparamazsın" şeklinde cevap vermesi üzerine tehditlerine devam eden yolcu, "Koparırım. Sen kafanı yorma. Ben kafa kopartmaktan yattım. Ben 8 senedir mahkumum. Pandemi nedeniyle çıktım" dedi. Tartışmanın uzaması nedeniyle metrobüsteki yolcular araya girdi. Kadına tehditler savuran yolcu ise metrobüsten inerek yoluna devam etti. İki tarafın da polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi.Yaşananlar ise metrobüsteki başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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metrobüs, tehdit