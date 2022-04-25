https://tr.sputniknews.com/20220425/minibusun-yakit-deposundan-104-kilo-kacak-bal-cikti-1055823639.html

Minibüsün yakıt deposundan 104 kilo kaçak bal çıktı

Minibüsün yakıt deposundan 104 kilo kaçak bal çıktı

Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nda, bir minibüsün yakıt deposundaki özel bölmeye gizlenerek yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan 104 kilogram bal ele geçirildi... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T11:38+0300

2022-04-25T11:38+0300

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türkiye

kaçakçılık

bal

gürcistan

polis

arama

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Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Gürcistan uyruklu N.I. yönetimindeki minibüste arama yaptı.X-Ray taramasından geçirilerek detaylı aramaya alınan minibüsün yakıt deposunda oluşturulan bölmelere gizlenen 104 kilo kaçak bal bulundu.Sürücü gözaltına alınırken, piyasa değeri 47 bin lira olan kaçak ballara el konuldu.

https://tr.sputniknews.com/20220415/kirklarelinde-12-bin-770-adet-kacak-cinsel-icerikli-urun-ele-gecirildi-1055585731.html

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kaçakçılık, bal, gürcistan, polis, arama