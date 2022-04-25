https://tr.sputniknews.com/20220425/minibusun-yakit-deposundan-104-kilo-kacak-bal-cikti-1055823639.html
Minibüsün yakıt deposundan 104 kilo kaçak bal çıktı
Minibüsün yakıt deposundan 104 kilo kaçak bal çıktı
Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nda, bir minibüsün yakıt deposundaki özel bölmeye gizlenerek yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan 104 kilogram bal ele geçirildi... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T11:38+0300
2022-04-25T11:38+0300
2022-04-25T11:38+0300
türkiye
kaçakçılık
bal
gürcistan
polis
arama
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Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Gürcistan uyruklu N.I. yönetimindeki minibüste arama yaptı.X-Ray taramasından geçirilerek detaylı aramaya alınan minibüsün yakıt deposunda oluşturulan bölmelere gizlenen 104 kilo kaçak bal bulundu.Sürücü gözaltına alınırken, piyasa değeri 47 bin lira olan kaçak ballara el konuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220415/kirklarelinde-12-bin-770-adet-kacak-cinsel-icerikli-urun-ele-gecirildi-1055585731.html
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kaçakçılık, bal, gürcistan, polis, arama
Minibüsün yakıt deposundan 104 kilo kaçak bal çıktı
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Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nda, bir minibüsün yakıt deposundaki özel bölmeye gizlenerek yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan 104 kilogram bal ele geçirildi. Değeri 47 bin lira olan kaçak ballara el konulduğu bildirildi.
Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Gürcistan uyruklu N.I. yönetimindeki minibüste arama yaptı.
X-Ray taramasından geçirilerek detaylı aramaya alınan minibüsün yakıt deposunda oluşturulan bölmelere gizlenen 104 kilo kaçak bal bulundu.
Sürücü gözaltına alınırken, piyasa değeri 47 bin lira olan kaçak ballara el konuldu.