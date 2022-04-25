https://tr.sputniknews.com/20220425/pariste-polisin-dur-ihtarina-uymayan-bir-araca-ates-acmasi-sonucu-2-kisi-hayatini-kaybetti-1055815496.html
Paris'te polisin dur ihtarına uymayan bir araca ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Paris'te polisin dur ihtarına uymayan bir araca ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Fransız polisinin Paris'in merkezindeki trafik kontrol noktasında, dur emrine uymayan bir araca ateş açması nedeniyle iki kişinin öldüğünü bildirdi. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T02:20+0300
2022-04-25T02:20+0300
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paris
dünya
polis
ateş açma
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Fransız polisi, Paris'in merkezinde, durma emrine uymayan bir araca ateş açtı. Polisin açtığı ateş nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.Olay, Pont Neuf bölgesindeki bir trafik kontrol noktasında meydana geldi. Aracın sürücüsü dur ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine sürdü. Polislerden biri ise kendini korumak için ateş açtı.Sürücü ve öndeki yolcu kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Arkada oturan diğer yolcu ise kolundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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paris, polis, ateş açma
Paris'te polisin dur ihtarına uymayan bir araca ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
02:20 25.04.2022 (güncellendi: 02:34 25.04.2022) Abone ol
Fransız polisinin Paris'in merkezindeki trafik kontrol noktasında, dur emrine uymayan bir araca ateş açması nedeniyle iki kişinin öldüğünü bildirdi.
Fransız polisi, Paris'in merkezinde, durma emrine uymayan bir araca ateş açtı. Polisin açtığı ateş nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.
Olay, Pont Neuf bölgesindeki bir trafik kontrol noktasında meydana geldi. Aracın sürücüsü dur ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine sürdü. Polislerden biri ise kendini korumak için ateş açtı.
Sürücü ve öndeki yolcu kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Arkada oturan diğer yolcu ise kolundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.