https://tr.sputniknews.com/20220425/pariste-polisin-dur-ihtarina-uymayan-bir-araca-ates-acmasi-sonucu-2-kisi-hayatini-kaybetti-1055815496.html

Paris'te polisin dur ihtarına uymayan bir araca ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Paris'te polisin dur ihtarına uymayan bir araca ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Fransız polisinin Paris'in merkezindeki trafik kontrol noktasında, dur emrine uymayan bir araca ateş açması nedeniyle iki kişinin öldüğünü bildirdi. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T02:20+0300

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paris

dünya

polis

ateş açma

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Fransız polisi, Paris'in merkezinde, durma emrine uymayan bir araca ateş açtı. Polisin açtığı ateş nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.Olay, Pont Neuf bölgesindeki bir trafik kontrol noktasında meydana geldi. Aracın sürücüsü dur ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine sürdü. Polislerden biri ise kendini korumak için ateş açtı.Sürücü ve öndeki yolcu kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Arkada oturan diğer yolcu ise kolundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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paris, polis, ateş açma