https://tr.sputniknews.com/20220425/paristeki-protestolarda-catisma-cikti-polis-biber-gaziyla-mudahale-etti-1055815327.html
Paris'teki protestolarda çatışma çıktı: Polis biber gazıyla müdahale etti
Paris'teki protestolarda çatışma çıktı: Polis biber gazıyla müdahale etti
Fransa'da Macron karşıtlarının düzenlediği gösterilere polis biber gazıyla müdahale etti. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T02:07+0300
2022-04-25T02:07+0300
2022-04-25T02:33+0300
emmanuel macron
dünya
seçim
biber gazı
protesto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1055815327.jpg?1650843195
Fransa'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesinin ardından başkent Paris ile Rennes ve Nantes kentlerinde gösteriler düzenlendi.Paris'te kendileri "faşist karşıtı" olarak adlandıran yüzlerce kişi Republique Meydanı'nda toplandı.Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.Rennes'de valiliğin gösteri yasağına rağmen şehir merkezinde toplanan yaklaşık 250 eylemci, birçok çöp bidonunu ateşe verdi. Polis, göstericilere karşı biber gazı kullandı.Nantes merkezinde toplanan protestocular, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Polis eylemcileri uzaklaştırmak için biber gazı kullandı.Polis, gösterilerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emmanuel macron, seçim, biber gazı, protesto
Paris'teki protestolarda çatışma çıktı: Polis biber gazıyla müdahale etti
02:07 25.04.2022 (güncellendi: 02:33 25.04.2022) Abone ol
Fransa'da Macron karşıtlarının düzenlediği gösterilere polis biber gazıyla müdahale etti.
Fransa'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesinin ardından başkent Paris ile Rennes ve Nantes kentlerinde gösteriler düzenlendi.
Paris'te kendileri "faşist karşıtı" olarak adlandıran yüzlerce kişi Republique Meydanı'nda toplandı.
Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
Rennes'de valiliğin gösteri yasağına rağmen şehir merkezinde toplanan yaklaşık 250 eylemci, birçok çöp bidonunu ateşe verdi. Polis, göstericilere karşı biber gazı kullandı.
Nantes merkezinde toplanan protestocular, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Polis eylemcileri uzaklaştırmak için biber gazı kullandı.
Polis, gösterilerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.