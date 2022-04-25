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Paris'teki protestolarda çatışma çıktı: Polis biber gazıyla müdahale etti
Paris'teki protestolarda çatışma çıktı: Polis biber gazıyla müdahale etti
Fransa'da Macron karşıtlarının düzenlediği gösterilere polis biber gazıyla müdahale etti. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T02:07+0300
2022-04-25T02:33+0300
emmanuel macron
dünya
seçim
biber gazı
protesto
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Fransa'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesinin ardından başkent Paris ile Rennes ve Nantes kentlerinde gösteriler düzenlendi.Paris'te kendileri "faşist karşıtı" olarak adlandıran yüzlerce kişi Republique Meydanı'nda toplandı.Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.Rennes'de valiliğin gösteri yasağına rağmen şehir merkezinde toplanan yaklaşık 250 eylemci, birçok çöp bidonunu ateşe verdi. Polis, göstericilere karşı biber gazı kullandı.Nantes merkezinde toplanan protestocular, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Polis eylemcileri uzaklaştırmak için biber gazı kullandı.Polis, gösterilerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
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emmanuel macron, seçim, biber gazı, protesto

Paris'teki protestolarda çatışma çıktı: Polis biber gazıyla müdahale etti

02:07 25.04.2022 (güncellendi: 02:33 25.04.2022)
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Fransa'da Macron karşıtlarının düzenlediği gösterilere polis biber gazıyla müdahale etti.
Fransa'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesinin ardından başkent Paris ile Rennes ve Nantes kentlerinde gösteriler düzenlendi.
Paris'te kendileri "faşist karşıtı" olarak adlandıran yüzlerce kişi Republique Meydanı'nda toplandı.
Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
Rennes'de valiliğin gösteri yasağına rağmen şehir merkezinde toplanan yaklaşık 250 eylemci, birçok çöp bidonunu ateşe verdi. Polis, göstericilere karşı biber gazı kullandı.
Nantes merkezinde toplanan protestocular, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Polis eylemcileri uzaklaştırmak için biber gazı kullandı.
Polis, gösterilerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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