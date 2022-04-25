https://tr.sputniknews.com/20220425/plakasina-evleniyoruz-mutluyuz-yazdigi-aracla-hirsizlik-yapti-1055832245.html

Plakasına 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazdığı araçla hırsızlık yaptı

Plakasına 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazdığı araçla hırsızlık yaptı

Aksaray’da otomobilin plakalarına 'Evleniyoruz', 'Mutluyuz' yazarak fabrikadan malzeme çalan Adem Ş., yakalandı. Adem Ş., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T15:55+0300

2022-04-25T15:55+0300

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türkiye

hırsız

hırsızlık

aksaray

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Aksaray'da, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, metal fabrikasının bahçesinde 1 kişinin otomobile malzeme yüklediğini gördü.Otomobilin ön plakasına ‘Evleniyoruz' arkasına ise 'Mutluyuz' yazısının takılı olduğunu fark eden jandarma, durumdan şüphelendi. Otomobilde yapılan aramada 5 profil demir, 1 demir jant, 2 demir sandalye, 3 metal merdiven, 9 demir raf, 2 makaraya sarılmış bakır tel ve 10 metre uzunluğunda bakır kablo ele geçirildi. Adem Ş.'nin yapılan üst aramasında da 10 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu hap bulundu.Malzemeleri çaldığı anlaşılan Adem Ş., gözaltına alındı. Adem Ş., işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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