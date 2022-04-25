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Plakasına 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazdığı araçla hırsızlık yaptı
Plakasına 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazdığı araçla hırsızlık yaptı
Aksaray’da otomobilin plakalarına 'Evleniyoruz', 'Mutluyuz' yazarak fabrikadan malzeme çalan Adem Ş., yakalandı. Adem Ş., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
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hırsızlık
aksaray
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Aksaray'da, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, metal fabrikasının bahçesinde 1 kişinin otomobile malzeme yüklediğini gördü.Otomobilin ön plakasına ‘Evleniyoruz' arkasına ise 'Mutluyuz' yazısının takılı olduğunu fark eden jandarma, durumdan şüphelendi. Otomobilde yapılan aramada 5 profil demir, 1 demir jant, 2 demir sandalye, 3 metal merdiven, 9 demir raf, 2 makaraya sarılmış bakır tel ve 10 metre uzunluğunda bakır kablo ele geçirildi. Adem Ş.'nin yapılan üst aramasında da 10 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu hap bulundu.Malzemeleri çaldığı anlaşılan Adem Ş., gözaltına alındı. Adem Ş., işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220417/bursada-hirsizlik-olayi-iftar-saatinin-ardindan-marketten-ramazan-erzak-yardim-kolisi-calindi-1055619988.html
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hırsız, hırsızlık, aksaray

Plakasına 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazdığı araçla hırsızlık yaptı

15:55 25.04.2022
© DHAPlakasına 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazdığı araçla hırsızlık yaptı
Plakasına 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazdığı araçla hırsızlık yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© DHA
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Aksaray’da otomobilin plakalarına 'Evleniyoruz', 'Mutluyuz' yazarak fabrikadan malzeme çalan Adem Ş., yakalandı. Adem Ş., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Aksaray'da, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, metal fabrikasının bahçesinde 1 kişinin otomobile malzeme yüklediğini gördü.
Otomobilin ön plakasına ‘Evleniyoruz' arkasına ise 'Mutluyuz' yazısının takılı olduğunu fark eden jandarma, durumdan şüphelendi. Otomobilde yapılan aramada 5 profil demir, 1 demir jant, 2 demir sandalye, 3 metal merdiven, 9 demir raf, 2 makaraya sarılmış bakır tel ve 10 metre uzunluğunda bakır kablo ele geçirildi. Adem Ş.'nin yapılan üst aramasında da 10 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu hap bulundu.
Malzemeleri çaldığı anlaşılan Adem Ş., gözaltına alındı. Adem Ş., işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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