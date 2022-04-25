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Putin, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Macron'u tebrik etti
Putin, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Macron'u tebrik etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 58'in üzerinde oyla kazanan Emmanuel Macron'u tebrik etti. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T10:41+0300
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252
60
fransa

Putin, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Macron'u tebrik etti

10:41 25.04.2022
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 58'in üzerinde oyla kazanan Emmanuel Macron'u tebrik etti.
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