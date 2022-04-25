https://tr.sputniknews.com/20220425/putin-fransa-cumhurbaskanligi-secimini-kazanan-macronu-tebrik-etti-1055822461.html
Putin, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Macron'u tebrik etti
Putin, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Macron'u tebrik etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 58'in üzerinde oyla kazanan Emmanuel Macron'u tebrik etti. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T10:41+0300
2022-04-25T10:41+0300
2022-04-25T10:41+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa
Putin, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Macron'u tebrik etti
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 58'in üzerinde oyla kazanan Emmanuel Macron'u tebrik etti.