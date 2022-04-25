https://tr.sputniknews.com/20220425/putin-ukraynadaki-harekatta-nazilerin-uluslararasi-hukuk-ihlallerine-iliskin-bulgular-elde-edildi-1055827905.html

Putin: Bugün FSB, ünlü bir Rus gazeteciye yönelik suikast girişimini önledi

Putin: Bugün FSB, ünlü bir Rus gazeteciye yönelik suikast girişimini önledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki özel askeri harekat sırasında Nazilerin cinayetler de dahil uluslararası hukuk ihlallerine ilişkin bulguların... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T13:53+0300

2022-04-25T13:53+0300

2022-04-25T14:55+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

ukrayna

nazi

cia

gazeteci

vladimir solovyov

national socialism/white power

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Bugün Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) ünlü Rus gazetecilerden birini öldürmeye hazırlanan terör grubunu etkisiz hale getirdiğini kaydeden Putin, CIA de dahil Batılı istihbarat servislerinin Kiev'e Rus gazetecileri öldürmeyi öğütlediğinin görüldüğünü vurguladı.Rusya Başsavcılığı çalışanlarıyla yaptığı toplantıda konuşan Putin, "Bu sabah FSB birimleri, ünlü Rus gazetecilerden birine saldırmayı ve onu öldürmeyi planlayan terör grubunun faaliyetlerini önledi. Elbette şimdi bunu reddedecekler fakat bulgular ve kanıtlar çürütülemez nitelikte" dedi.'Enformasyon alanında fiyasko yaşayan Batı, teröre ve Rus gazeteci cinayetlerine geçiş yaptı' Enformasyon alanında yenilgi alan, kendi ülkelerinde ve bazı ülkelerde bu alandaki tekel konumunu kullanarak kendi vatandaşlarını aptal yerine koyan ancak Rusya topraklarında bir fiyasko yaşayan Batı'nın teröre, Rus gazeteci cinayetlerine geçiş yaptığının altını çizen Putin, Batı'nın Rusya'yı içeriden yıkma görevini ön plana çıkardığının altını çizdi:"Avrupa ve ABD'deki üst düzey diplomatların, Ukraynalı uşaklarını muharebe sahasında zafer kazanmak için tüm imkanlarını kullanmaya çağırması bizi şaşırtıyor. ABD ve Avrupa'daki partnerlerimiz bu kadar tuhaf bir diplomasi izliyor. Ancak bunun imkansız olduğunu anladıkça diğer görevi, yani Rus toplumunu bölme, Rusya'yı içeriden yıkma görevini öne plana çıkarıyorlar. Fakat burada bir engel, bunu gerçekleştiremiyorlar.Toplumumuz olgunluk, dayanışma gösteriyor, ordumuzu destekliyor, Rusya'nın güvenliğinin mutlak şekilde sağlanmasına ve Donbass'ta yaşayan sakinlerin desteklenmesine yönelik çabalarımızı destekliyor."'Ukrayna'yla çalışan Batılı istihbarat servislerinin danışmanlarını isim isim biliyoruz' Rusya'nın Ukrayna güvenlik kurumlarıyla çalışan CIA de dahil Batılı istihbarat servislerinin danışmanlarını isim isim bildiğinin altını çizen Putin, söz konusu danışmanların Kiev'e Rus gazetecileri öldürme öğütler verdiğinin görüldüğünü vurguladı.'Neo-Nazilerin ve paralı askerlerin uluslararası hukuk ihlallerine ilişkin çok sayıda bulgu elde edildi' Ukrayna'daki özel askeri harekat sırasında neo-Nazi oluşumların ve yabancı para askerlerin uluslararası hukuk ihlallerine ilişkin çok sayıda bulgu elde edildiğini belirten Putin, bulguların sivillerin öldürülmesi, çocuklar da dahil ibsanların canlı kalkan olarak kullanılması ve diğer suçlarla ilişkili olduğunu kaydetti.Putin, bu bulguların yanı sıra yabancı medya kuruluşları ve sosyal medya ağları kullanılarak Rus ordusu aleyhinde yapılan aleni provokasyonların titizlikle soruşturulması gerektiğini vurguladı.'Rus iş dünyası, yaptırım saldırganlığı koşullarında layıkıyla performans sergiliyor' Rus iş dünyasının şu anda layıkıyla performans sergilediğini ancak henüz tüm KOBİ'lerin pandeminin sonuçlarıyla başa çıkamazken bir de yaptırım saldırganlığıyla bağlantılı engellerle karşılaştığını söyleyen Putin, mevcut koşullarda Rus girişimcilerin azami düzeyde desteklenmesi ve bunun için de idari yüklerin azaltılması da dahil tüm imkanların kullanılması çağrısı yaptı.'Baskıya rağmen Rusya'da kalan firmalara rahat çalışma ortamı sağlamalıyız' Putin, yerli şirketlere ve her türlü baskıya rağmen Rus pazarında kalmaya karar veren firmalara rahat çalışma ortamı sağlanması gerektiğini, gereksiz ve dayanaksız denetimlerin yapılmaması gerektiğini ekledi.'Donbass ve Ukrayna'dan gelen sığınmacılara hukuki yardım sunulmalı' Evlerini terk etmek zorunda kalarak Rusya'ya geçen sığınmacıların durumuna da değinen Putin, bu kişilerin maddi yardım, tıbbi destek almak, çocuklarını okula kaydettirmek için her zaman belgeye sahip olamadıklarını, bu nedenle Rusya Başsavcılığı'ndan onlara hukuki yardım sunmasını, haklarını korumasını, yaralıların başvurularının en kısa sürede ele alınmasını rica ettiğini söyledi.FSB: Rus gazeteci Solovyov’u öldürmeyi planlayan aşırıcı örgüt üyelerini yakaladıkFSB de Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) talimatıyla Rus gazeteci Vladimir Solovyov’u öldürmeyi planlayan aşırı milliyetçi terör örgütü National Socialism/White Power’dan Rusya vatandaşlarını yakaladıklarını açıkladı. FSB, örgüt üyelerinin Solovyov’u öldürmeye hazırlandıklarına dair itirafta bulunduklarını ve suçu işledikten sonra yurtdışında saklanmayı planladıklarını aktardı. Yakalanan kişilerin evlerinde yapılan aramalar neticesinde el yapımı patlayıcı düzenekleri, tabancalar, el bombası, mermiler, uyuşturucu madde, sahte Ukrayna pasaportları, aşırıcı yayınlar bulundu.

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vladimir putin, ukrayna, nazi, cia, gazeteci, vladimir solovyov, national socialism/white power