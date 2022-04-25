https://tr.sputniknews.com/20220425/rus-elci-yerhov-turkiye-yaptirimlara-katilmadigi-icin-batinin-baskisini-surekli-hissediyor-1055834089.html
Rus büyükelçi Yerhov: Türkiye, yaptırımlara katılmadığı için Batı'nın baskısını sürekli hissediyor
Rus büyükelçi Yerhov: Türkiye, yaptırımlara katılmadığı için Batı'nın baskısını sürekli hissediyor
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'nin Rusya karşıtı yaptırımlara katılmak istemediği için Batı'nın baskısını sürekli hissettiğini söyledi. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T16:46+0300
2022-04-25T16:46+0300
2022-04-25T16:48+0300
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rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
Rus büyükelçi Yerhov: Türkiye, yaptırımlara katılmadığı için Batı'nın baskısını sürekli hissediyor
16:46 25.04.2022 (güncellendi: 16:48 25.04.2022) Abone ol
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'nin Rusya karşıtı yaptırımlara katılmak istemediği için Batı'nın baskısını sürekli hissettiğini söyledi.