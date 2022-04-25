https://tr.sputniknews.com/20220425/rusya-40-alman-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1055833062.html
Rusya, 40 Alman diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Rusya, 40 Alman diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Berlin’in adımına yanıt olarak 40 Alman diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini duyurdu. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T16:14+0300
2022-04-25T16:14+0300
2022-04-25T16:31+0300
rusya
almanya
diplomat
sınır dışı
rusya dışişleri bakanlığı
karar
istenmeyen kişi
diplomasi
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr bakanlığa çağrıldı. Bakanlık açıklamasında, Almanya hükümetinin 4 Nisan’da Almanya’daki Rus diplomatik kuruluşlarında görev yapan 40 kişiyi 'istenmeyen kişi' ilan etmesi şeklindeki 'açık düşmanca adımın' kararlılıkla protesto edildiği bildirildi.Berlin’in bu adımını, bu görevlilerin faaliyetleriyle Almanya’nın özgürlüğü ve Alman halkının bütünlüğünü baltalamayı amaçladığı yönündeki kesinlikle yanlış bir iddia ve Ukrayna’da yaşananlarla ilgili imalarla gerekçelendirmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.Simetrik bir yanıt olarak büyükelçiye, Almanya’nın Rusya’daki diplomatik kuruluşlarında çalışan 40 kişinin istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220421/rusya-baltik-ulkelerinin-kapali-konsolosluklarinin-personelini-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1055737173.html
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rusya, almanya, diplomat, sınır dışı, rusya dışişleri bakanlığı, karar, istenmeyen kişi, diplomasi
Rusya, 40 Alman diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
16:14 25.04.2022 (güncellendi: 16:31 25.04.2022) Abone ol
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Berlin’in adımına yanıt olarak 40 Alman diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr bakanlığa çağrıldı.
Bakanlık açıklamasında, Almanya hükümetinin 4 Nisan’da Almanya’daki Rus diplomatik kuruluşlarında görev yapan 40 kişiyi 'istenmeyen kişi' ilan etmesi şeklindeki 'açık düşmanca adımın' kararlılıkla protesto edildiği bildirildi.
Berlin’in bu adımını, bu görevlilerin faaliyetleriyle Almanya’nın özgürlüğü ve Alman halkının bütünlüğünü baltalamayı amaçladığı yönündeki kesinlikle yanlış bir iddia ve Ukrayna’da yaşananlarla ilgili imalarla gerekçelendirmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Simetrik bir yanıt olarak büyükelçiye, Almanya’nın Rusya’daki diplomatik kuruluşlarında çalışan 40 kişinin istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildi.