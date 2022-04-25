Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220425/rusya-40-alman-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1055833062.html
Rusya, 40 Alman diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Rusya, 40 Alman diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Berlin’in adımına yanıt olarak 40 Alman diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini duyurdu. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T16:14+0300
2022-04-25T16:31+0300
rusya
almanya
diplomat
sınır dışı
rusya dışişleri bakanlığı
karar
istenmeyen kişi
diplomasi
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051948910_0:32:3529:2017_1920x0_80_0_0_1aa893ce6df666f2eac5c8fc6e581b42.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr bakanlığa çağrıldı. Bakanlık açıklamasında, Almanya hükümetinin 4 Nisan’da Almanya’daki Rus diplomatik kuruluşlarında görev yapan 40 kişiyi 'istenmeyen kişi' ilan etmesi şeklindeki 'açık düşmanca adımın' kararlılıkla protesto edildiği bildirildi.Berlin’in bu adımını, bu görevlilerin faaliyetleriyle Almanya’nın özgürlüğü ve Alman halkının bütünlüğünü baltalamayı amaçladığı yönündeki kesinlikle yanlış bir iddia ve Ukrayna’da yaşananlarla ilgili imalarla gerekçelendirmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.Simetrik bir yanıt olarak büyükelçiye, Almanya’nın Rusya’daki diplomatik kuruluşlarında çalışan 40 kişinin istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220421/rusya-baltik-ulkelerinin-kapali-konsolosluklarinin-personelini-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1055737173.html
rusya
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051948910_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_90f8aff2da86c6fab4cd6ded340a5722.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, almanya, diplomat, sınır dışı, rusya dışişleri bakanlığı, karar, istenmeyen kişi, diplomasi

Rusya, 40 Alman diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

16:14 25.04.2022 (güncellendi: 16:31 25.04.2022)
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLRusya ve Almanya bayrakları
Rusya ve Almanya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Berlin’in adımına yanıt olarak 40 Alman diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr bakanlığa çağrıldı.
Bakanlık açıklamasında, Almanya hükümetinin 4 Nisan’da Almanya’daki Rus diplomatik kuruluşlarında görev yapan 40 kişiyi 'istenmeyen kişi' ilan etmesi şeklindeki 'açık düşmanca adımın' kararlılıkla protesto edildiği bildirildi.
Berlin’in bu adımını, bu görevlilerin faaliyetleriyle Almanya’nın özgürlüğü ve Alman halkının bütünlüğünü baltalamayı amaçladığı yönündeki kesinlikle yanlış bir iddia ve Ukrayna’da yaşananlarla ilgili imalarla gerekçelendirmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Simetrik bir yanıt olarak büyükelçiye, Almanya’nın Rusya’daki diplomatik kuruluşlarında çalışan 40 kişinin istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildi.
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
Ukrayna krizi
Rusya Dışişleri: Baltık ülkelerinin konsolosluklarını kapatma kararı aldık
21 Nisan, 12:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала