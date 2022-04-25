https://tr.sputniknews.com/20220425/rusya-40-alman-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1055833062.html

Rusya, 40 Alman diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya, 40 Alman diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Berlin’in adımına yanıt olarak 40 Alman diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini duyurdu. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T16:14+0300

2022-04-25T16:14+0300

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rusya

almanya

diplomat

sınır dışı

rusya dışişleri bakanlığı

karar

istenmeyen kişi

diplomasi

ukrayna krizi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr bakanlığa çağrıldı. Bakanlık açıklamasında, Almanya hükümetinin 4 Nisan’da Almanya’daki Rus diplomatik kuruluşlarında görev yapan 40 kişiyi 'istenmeyen kişi' ilan etmesi şeklindeki 'açık düşmanca adımın' kararlılıkla protesto edildiği bildirildi.Berlin’in bu adımını, bu görevlilerin faaliyetleriyle Almanya’nın özgürlüğü ve Alman halkının bütünlüğünü baltalamayı amaçladığı yönündeki kesinlikle yanlış bir iddia ve Ukrayna’da yaşananlarla ilgili imalarla gerekçelendirmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı.Simetrik bir yanıt olarak büyükelçiye, Almanya’nın Rusya’daki diplomatik kuruluşlarında çalışan 40 kişinin istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220421/rusya-baltik-ulkelerinin-kapali-konsolosluklarinin-personelini-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1055737173.html

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