https://tr.sputniknews.com/20220425/rusya-disisleri-lavrov-ve-kulebanin-istanbulda-gorusmesi-icin-hazirlik-yapilmiyor-1055825217.html

Rusya Dışişleri: Lavrov ve Kuleba'nın İstanbul'da görüşmesi için hazırlık yapılmıyor

Rusya Dışişleri: Lavrov ve Kuleba'nın İstanbul'da görüşmesi için hazırlık yapılmıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba'nın İstanbul'da görüşmesi için henüz... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T12:28+0300

2022-04-25T12:28+0300

2022-04-25T12:28+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

sergey lavrov

istanbul

andrey rudenko

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Gazetecilerin Lavrov ve Kuleba'nın İstanbul'da görüşmesi konusunda bir hazırlık yapılıp yapılmadığını sorması üzerine Rudenko, bu tür bir hazırlığın henüz yapılmadığı yanıtını verdi. 'Heyetlerin yüz yüze görüşmesi için esaslı mutabakatlara ihtiyaç var' Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yüz yüze görüşmesinin ancak esaslı mutabakatların sağlanması halinde yapılabileceğini belirtti. Rudenko, "Hakkında kapsamlı görüş alışverişi yapabileceğimiz esaslı mutabakatlara vardığımızda, bu konu değerlendirmeye alınacak. Şu anda böyle bir şey yok" dedi.

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rusya, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, sergey lavrov, istanbul, andrey rudenko