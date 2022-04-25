https://tr.sputniknews.com/20220425/rusya-disisleri-lavrov-ve-kulebanin-istanbulda-gorusmesi-icin-hazirlik-yapilmiyor-1055825217.html
Rusya Dışişleri: Lavrov ve Kuleba'nın İstanbul'da görüşmesi için hazırlık yapılmıyor
Rusya Dışişleri: Lavrov ve Kuleba'nın İstanbul'da görüşmesi için hazırlık yapılmıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba'nın İstanbul'da görüşmesi için henüz... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T12:28+0300
2022-04-25T12:28+0300
2022-04-25T12:28+0300
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Gazetecilerin Lavrov ve Kuleba'nın İstanbul'da görüşmesi konusunda bir hazırlık yapılıp yapılmadığını sorması üzerine Rudenko, bu tür bir hazırlığın henüz yapılmadığı yanıtını verdi. 'Heyetlerin yüz yüze görüşmesi için esaslı mutabakatlara ihtiyaç var' Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yüz yüze görüşmesinin ancak esaslı mutabakatların sağlanması halinde yapılabileceğini belirtti. Rudenko, "Hakkında kapsamlı görüş alışverişi yapabileceğimiz esaslı mutabakatlara vardığımızda, bu konu değerlendirmeye alınacak. Şu anda böyle bir şey yok" dedi.
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rusya, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, sergey lavrov, istanbul, andrey rudenko
Rusya Dışişleri: Lavrov ve Kuleba'nın İstanbul'da görüşmesi için hazırlık yapılmıyor
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba'nın İstanbul'da görüşmesi için henüz bir hazırlık yapılmadığını söyledi.
Gazetecilerin Lavrov ve Kuleba'nın İstanbul'da görüşmesi konusunda bir hazırlık yapılıp yapılmadığını sorması üzerine Rudenko, bu tür bir hazırlığın henüz yapılmadığı yanıtını verdi.
'Heyetlerin yüz yüze görüşmesi için esaslı mutabakatlara ihtiyaç var'
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yüz yüze görüşmesinin ancak esaslı mutabakatların sağlanması halinde yapılabileceğini belirtti.
Rudenko, "Hakkında kapsamlı görüş alışverişi yapabileceğimiz esaslı mutabakatlara vardığımızda, bu konu değerlendirmeye alınacak. Şu anda böyle bir şey yok" dedi.