https://tr.sputniknews.com/20220425/rusya-savunma-bakanligi-hava-uzay-kuvvetleri-ukraynanin-27-askeri-unsurunu-vurdu-1055838686.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava-Uzay Kuvvetleri Ukrayna’nın 27 askeri unsurunu vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava-Uzay Kuvvetleri Ukrayna’nın 27 askeri unsurunu vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin gün içinde yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’nın 27 askeri unsurunu... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
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igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu akşamki basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktardı.“Gün içinde Ukrayna'nın 27 askeri unsuru, yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzelerle vuruldu” diyen Konaşenkov, DHC’nin Slavyansk bölgesinde 4 komuta merkezinin, bir mühimmat deposunun, Novgorodovka'da aşırı milliyetçi Pravıy Sektor terör örgütünün karargahının yanı sıra 16 tutunma noktası ile insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı sahanın imha edildiğini sözlerine ekledi.'6 çekiş trafo merkezi imha edildi'Rusya güçlerinin Ukrayna’ya Batılı silahların gönderildiği 6 demiryolu istasyonunda çekiş trafo merkezlerini imha ettikleri bilgisini veren Konaşenkov, “Uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Krasnoye, Zdolbunov, Jmerinka, Berdiçev, Kovel ve Korosten tren istasyonları alanlarındaki 6 çekiş trafo merkezi imha edildi” diye konuştu.Rus komutan, söz konusu istasyonlar üzerinden yabancı silahların ve askeri teçhizatın Ukrayna ordusunun Donbass’taki birliklerine teslim edildiğini sözlerine ekledi.“Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin taktik uçakları ile Ukrayna’nın 82 askeri unsuru vuruldu. Bunların arasında 4 komuta merkezi, düşman askerlerinin ve askeri taçhizatının bulunduğu 76 saha, ayrıca iki yakıt deposu bulunuyor” diyen Konaşenkov, füze kuvvetlerinin ise Ukraynalı Toçka-U füze sisteminin bulunduğu mevzii, bir topçu bataryasını ve düşman askerlerinin ve askeri taçhizatının bulunduğu 10 sahayı vurduklarını ifade etti. ‘Rus ordusu Ukrayna’da 570 İHA ve 2 bin 554 zırhlı araç imha etti’Konaşenkov, “Operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 141 uçak, 110 helikopter, 570 insansız hava aracı (İHA), 265 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 554 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 283 çok namlulu roketatar sistemi, bin 104 sahra ve havan topu ile 2 bin 380 adet özel askeri araç imha edildi” vurgusunu yaptı.
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, igor konaşenkov
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava-Uzay Kuvvetleri Ukrayna’nın 27 askeri unsurunu vurdu
20:23 25.04.2022 (güncellendi: 21:04 25.04.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin gün içinde yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna’nın 27 askeri unsurunu vurduklarını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu akşamki basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktardı.
“Gün içinde Ukrayna'nın 27 askeri unsuru, yüksek hassasiyetli hava tabanlı füzelerle vuruldu” diyen Konaşenkov, DHC’nin Slavyansk bölgesinde 4 komuta merkezinin, bir mühimmat deposunun, Novgorodovka'da aşırı milliyetçi Pravıy Sektor terör örgütünün karargahının yanı sıra 16 tutunma noktası ile insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı sahanın imha edildiğini sözlerine ekledi.
'6 çekiş trafo merkezi imha edildi'
Rusya güçlerinin Ukrayna’ya Batılı silahların gönderildiği 6 demiryolu istasyonunda çekiş trafo merkezlerini imha ettikleri bilgisini veren Konaşenkov, “Uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Krasnoye, Zdolbunov, Jmerinka, Berdiçev, Kovel ve Korosten tren istasyonları alanlarındaki 6 çekiş trafo merkezi imha edildi” diye konuştu.
Rus komutan, söz konusu istasyonlar üzerinden yabancı silahların ve askeri teçhizatın Ukrayna ordusunun Donbass’taki birliklerine teslim edildiğini sözlerine ekledi.
“Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin taktik uçakları ile Ukrayna’nın 82 askeri unsuru vuruldu. Bunların arasında 4 komuta merkezi, düşman askerlerinin ve askeri taçhizatının bulunduğu 76 saha, ayrıca iki yakıt deposu bulunuyor” diyen Konaşenkov, füze kuvvetlerinin ise Ukraynalı Toçka-U füze sisteminin bulunduğu mevzii, bir topçu bataryasını ve düşman askerlerinin ve askeri taçhizatının bulunduğu 10 sahayı vurduklarını ifade etti.
‘Rus ordusu Ukrayna’da 570 İHA ve 2 bin 554 zırhlı araç imha etti’
Konaşenkov, “Operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 141 uçak, 110 helikopter, 570 insansız hava aracı (İHA), 265 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 554 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 283 çok namlulu roketatar sistemi, bin 104 sahra ve havan topu ile 2 bin 380 adet özel askeri araç imha edildi” vurgusunu yaptı.