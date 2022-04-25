https://tr.sputniknews.com/20220425/rusyada-bryansktaki-petrol-deposunda-yangin-1055816946.html
Rusya'da Bryansk'taki petrol deposunda yangın
Rusya'da Bryansk'taki petrol deposunda yangın
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Bryansk'taki petrol deposunda bir yangın çıktığını bildirdi. 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T05:04+0300
2022-04-25T05:04+0300
2022-04-25T05:07+0300
dünya
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bryansk
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Acil Durumlar Bakanlığı Bölge Ana Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Bryansk'taki petrol deposu alanında yangın çıktı .Açıklamada "Yangının yoğunluğuna göre itfaiye ve kurtarma ekipleri yangın bölgesine gönderildi. Yapılan incelemede petrol deposu arazisinde yangın çıktığı tespit edildi" ifadeleri yer aldı.
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petrol, depo, rusya, yangın, bryansk
Rusya'da Bryansk'taki petrol deposunda yangın
05:04 25.04.2022 (güncellendi: 05:07 25.04.2022) Abone ol
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Bryansk'taki petrol deposunda bir yangın çıktığını bildirdi.
Acil Durumlar Bakanlığı Bölge Ana Müdürlüğü'nün internet sitesin
de yayınlanan açıklamaya göre, Bryansk'taki petrol deposu alanında yangın çıktı .
Açıklamada "Yangının yoğunluğuna göre itfaiye ve kurtarma ekipleri yangın bölgesine gönderildi. Yapılan incelemede petrol deposu arazisinde yangın çıktığı tespit edildi" ifadeleri yer aldı.