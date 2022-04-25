https://tr.sputniknews.com/20220425/rusyada-s-500un-seri-uretimi-basladi---1055824866.html
Rusya'da S-500'ün seri üretimi başladı
Rusya'da S-500'ün seri üretimi başladı
Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey şirketinin CEO’su Yan Novikov, Rus S-500 (Prometheus) füze savunma sisteminin seri üretiminin başladığını... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T12:05+0300
2022-04-25T12:05+0300
2022-04-25T12:05+0300
savunma
rusya
s500
seri üretim
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Natsionalnaya Oborona dergisine konuşan Novikov, “Şu anda en son yerli bilim ve teknoloji imkanları kullanılarak S-500 sisteminin seri üretimi organize edilmiş durumda” dedi. S-500’ün muharebe becerilerinin daha önce geliştirilmiş hava savunma sistemlerinden üstün olduğunu belirten Novikov, bu sistemin Rusya’nın hava savunmasının temelini oluşturabilecek nitelikte olduğunu kaydetti. Novikov, S-500’ün devletin savunma alanındaki siparişleri çerçevesinde belirlenecek süre içerisinde ordunun elinde olacağını ekledi. Yeni nesil karadan havaya savunma sistemi olan S-500’ün menzili yaklaşık 600 kilometreye uzanıyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, s500, seri üretim
Rusya'da S-500'ün seri üretimi başladı
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Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey şirketinin CEO’su Yan Novikov, Rus S-500 (Prometheus) füze savunma sisteminin seri üretiminin başladığını söyledi.
Natsionalnaya Oborona dergisine konuşan Novikov, “Şu anda en son yerli bilim ve teknoloji imkanları kullanılarak S-500 sisteminin seri üretimi organize edilmiş durumda” dedi.
S-500’ün muharebe becerilerinin daha önce geliştirilmiş hava savunma sistemlerinden üstün olduğunu belirten Novikov, bu sistemin Rusya’nın hava savunmasının temelini oluşturabilecek nitelikte olduğunu kaydetti.
Novikov, S-500’ün devletin savunma alanındaki siparişleri çerçevesinde belirlenecek süre içerisinde ordunun elinde olacağını ekledi.
Yeni nesil karadan havaya savunma sistemi olan S-500’ün menzili yaklaşık 600 kilometreye uzanıyor.