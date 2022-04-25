https://tr.sputniknews.com/20220425/saglik-bakani-koca-bayrami-bayram-gibi-kutlayacagiz-eski-gunlerimize-donecegiz-1055819188.html

Sağlık Bakanı Koca: Bayramı bayram gibi kutlayacağız, eski günlerimize döneceğiz

Sağlık Bakanı Koca: Bayramı bayram gibi kutlayacağız, eski günlerimize döneceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa ve Sakarya'nın ardından Adıyaman'a gitti. Ziyaretleri sırasında maske takmayıp vatandaşlarla tokalaşan, öğrencilerle... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T08:11+0300

2022-04-25T08:11+0300

2022-04-25T08:19+0300

koronavirüs

fahrettin koca

bayram

koronavirüs

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

maske

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Bakan Koca, ziyareti sırasında pandemide yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sabah'a konuşan Koca, eski günlere geri dönüleceğini belirterek, "Bayramı bayram gibi kutlayacağız. Eski günlerimize döneceğiz. Kısıtlamanın daha çok olmadığı döneme inşallah geçiyoruz" diye konuştu. Artık kişisel tedbirlerin öne çıkacağını vurgulayan Koca, "Kişisel tedbirler devreye geçsin ve artık toplumsal kısıtlamalar devre dışı kalsın istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olan, ileri yaşta riskli kişilerde zaten normal zamanda da koruma gerekir" dedi. "Ben esnafla tokalaşmaya başladım" diyen Koca, şunları söyledi: 'Aşı ve ilaç iki güçlü silah'Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a karşı artık hem aşı hem de ilaç olduğunu belirterek, "Aşıların akciğere inmeyi önemli oranda düşürdüğünü biliyoruz. Riskli ve ileri yaş olan kişilerde erken dönemde verebileceğimiz, etkili olduğunu bildiğimiz ilacımız da var. Bu ilacı da yerlileştirdik. Hem aşı, hem de ilacın varlığıyla iki güçlü silahımız var. Bu dönemi bundan sonra daha kolay geçirebiliriz diye düşünüyoruz. Onun için normalleşelim diyoruz. Turkovac aşısını önemsiyoruz. Omicron'a etkisinin önemli olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız güvenle Turkovac aşısını yaptırmalılar. Ben baştan Sinovac aşısı yaptırdım. Turkovac çıktığında Turkovac aşısı yaptırdım" ifadelerini kullandı. 'Hekimlerimiz gözbebeğimiz'Sağlıkçıların çalışma koşullarının iyileştirilmesine de değinen Koca, sağlık çalışanını kasten yaralama suçunun 'katalog suçları' kapsamına alındığını, 36 saat nöbet süresini 24 saatle sınırlandırmak istediklerini belirtti ve Türkiye'de tıp eğitiminin iyi olduğunun altını çizdi:

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