https://tr.sputniknews.com/20220425/sakaryada-bir-kisi-gurultu-nedeniyle-tartistigi-komsusuna-baltayla-saldirdi-1055840986.html
Sakarya'da bir kişi gürültü nedeniyle tartıştığı komşusuna baltayla saldırdı
Sakarya'da bir kişi gürültü nedeniyle tartıştığı komşusuna baltayla saldırdı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Ayhan A., apartman bahçesinde gürültü nedeniyle daha önceden tartıştığı komşuları polis memuru M.A.G. ve eşi Dilek G.’ye balta... 25.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-25T21:49+0300
2022-04-25T21:49+0300
2022-04-25T21:50+0300
balta
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Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Şifa Sokak üzerinde apartmanın zemin katında oturan polis memuru M.A.G. ve eşi Dilek G., bahçede bulunan banklarda gürültü yapıldığı gerekçesiyle komşuları Ayhan A. ile geçen tartıştı.Taraflar önceki gün yeniden bahçede karşılaşınca aynı konu nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından iddiaya göre küfürler yağdıran Ayhan A., daha sonra komşuları M.A.G. ve eşi Dilek G.’ye baltayla saldırdı. Sokakta süren kısa bir kovalamacanın ardından Ayhan A., yere düşen M.A.G.’yi bacağından yaraladı. Bu sırada Dilek G. araya girerek, Ayhan A.'yı engellemeye çalıştı. Ardından çevreden gelen komşuları tarafları ayırdı. Yaralanan M.A.G., hastaneye götürülürken, baltalı saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ayhan A., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, yaralanan M.A.G.’nin tedavisi evde devam ediyor.'Eşim yaralandı, hayatını da kaybedebilirdi'Olayın ardından yaşadığı dehşeti anlatan Dilek G., baltayla saldıran komşularının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Daha önce husumetimiz olan komşumuz, eşim ve çocuklarımla gezmek için dışarı çıktığımızda kapımızın önünde eşime baltayla saldırdı. Çocuklarım da bu dehşeti yaşadı. Eşim yaralandı, hayatını da kaybedebilirdi, çocuklarım babasız kalabilirdi ve bu kişinin şu anda serbest kaldığını öğrendik. Gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını ve bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220416/esenyurtta-baltali-yol-verme-kavgasi-1055606159.html
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balta
Sakarya'da bir kişi gürültü nedeniyle tartıştığı komşusuna baltayla saldırdı
21:49 25.04.2022 (güncellendi: 21:50 25.04.2022) Abone ol
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Ayhan A., apartman bahçesinde gürültü nedeniyle daha önceden tartıştığı komşuları polis memuru M.A.G. ve eşi Dilek G.’ye balta ile saldırdı. M.A.G. bacağından yaralanırken, Ayhan A. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Şifa Sokak üzerinde apartmanın zemin katında oturan polis memuru M.A.G. ve eşi Dilek G., bahçede bulunan banklarda gürültü yapıldığı gerekçesiyle komşuları Ayhan A. ile geçen tartıştı.
Taraflar önceki gün yeniden bahçede karşılaşınca aynı konu nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından iddiaya göre küfürler yağdıran Ayhan A., daha sonra komşuları M.A.G. ve eşi Dilek G.’ye baltayla saldırdı.
Sokakta süren kısa bir kovalamacanın ardından Ayhan A., yere düşen M.A.G.’yi bacağından yaraladı. Bu sırada Dilek G. araya girerek, Ayhan A.'yı engellemeye çalıştı. Ardından çevreden gelen komşuları tarafları ayırdı.
Yaralanan M.A.G., hastaneye götürülürken, baltalı saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ayhan A., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, yaralanan M.A.G.’nin tedavisi evde devam ediyor.
'Eşim yaralandı, hayatını da kaybedebilirdi'
Olayın ardından yaşadığı dehşeti anlatan Dilek G., baltayla saldıran komşularının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Daha önce husumetimiz olan komşumuz, eşim ve çocuklarımla gezmek için dışarı çıktığımızda kapımızın önünde eşime baltayla saldırdı. Çocuklarım da bu dehşeti yaşadı. Eşim yaralandı, hayatını da kaybedebilirdi, çocuklarım babasız kalabilirdi ve bu kişinin şu anda serbest kaldığını öğrendik. Gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını ve bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.