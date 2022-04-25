https://tr.sputniknews.com/20220425/selvi-umit-ozdag-cumhurbaskani-adayi-1055819048.html

Selvi: Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayı

Selvi: Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı adayı göstermek istediklerini açıklamasıyla tartışma yaratan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T07:58+0300

2022-04-25T07:58+0300

2022-04-25T07:58+0300

politika

ümit özdağ

mansur yavaş

abdulkadir selvi

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Selvi, bugünkü köşe yazısında “Ümit Özdağ bir taktik ustasıdır. Son yaptığı Mansur Yavaş hamlesi bunu göstermiyor mu?” şeklindeki görüşünü dile getirdi.Özdağ’ın Mansur Yavaş çıkışını hatırlatan Hürriyet yazarı, şunları yazdı:Ümit Özdağ bu çıkışı yapınca birkaç ihtimali birden düşündüm. Ama daha çok, Mansur Yavaş’ı harcamak istediğini düşündüm. Zaten Mansur Yavaş da rahatsız oldu. Fakat Ümit Özdağ, Mansur Yavaş’ın adaylığını öyle gerekçelendiriyordu ki kendimden şüpheye düştüm. Öyle ki, 6 lider Mansur Yavaş’ı ortak cumhurbaşkanı adayı olarak göstermezlerse Zafer Partisi olarak aday göstereceklerini açıkladı.Bu durumu anlamakta zorlandım. Ümit Özdağ, İYİ Parti’de hareket başlatınca, “Hedefi, kendi partisini kurmak” diyen tecrübeli siyasetçiyi aradım.1- Ümit Özdağ cumhurbaşkanı adayı olacak. Açıklamasının ikinci bir ayağı daha var. Mansur Yavaş bizim adaylık önerimizi kabul etmezse Türk milletini sahipsiz bırakmayacağız diyor. Bu, ben aday olacağım demektir.2- Ümit Özdağ, Türk, Sünni ve milliyetçi kesime hitap ediyor. Mansur Yavaş da aynı profile sahip olduğu için onu kendine en büyük rakip olarak görüyor. Mansur Yavaş’ı denklem dışına çıkarmak için bu hamleyi yaptı. Siyasi mıntıka temizliğine girişti. Ama bunu yaparken sureti haktan görünmeyi tercih etti.Selvi, "Ümit Özdağ İYİ Parti’de Buğra Kavuncu tartışmasını başlatınca asıl hedefi kendi partisini kurmak demiştim. Yanılmadım. Şimdi de Ümit Özdağ’ın hedefi cumhurbaşkanı adayı olmak diyorum" yorumunu yaptı.

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ümit özdağ, mansur yavaş, abdulkadir selvi