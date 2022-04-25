https://tr.sputniknews.com/20220425/sudanda-iki-grup-arasinda-catisma-160-olu-1055816550.html

Sudan'da iki grup arasında çatışma: 160 ölü

Sudan'da iki grup arasında çatışma: 160 ölü

Darfur’da Massalit azınlığı ile Arap kabilesi arasındaki şiddet olaylarında şu ana kadar en az 160 kişinin hayatını kaybettiği, 46 kişinin de yaralandığı... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T04:35+0300

2022-04-25T04:35+0300

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çatışma

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Sudan’ın Darfur bölgesinde Arap olmayan Massalit azınlığı ile Arap kabilesi arasında çatışma çıktı. Bağımsız bir yardım grubu olan Darfur'daki Mülteciler ve Yerinden Edilenler için Genel Koordinasyon Sözcüsü Adam Regal yaptığı açıklamada, Arap olmayan Massalit azınlığı ile Arap kabilesi arasındaki şiddet olaylarının geçtiğimiz cuma günü patlak verdiğini ve şu ana kadar en az 160 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin de yaralandığını aktardı.Regal, Batı Darfur'un Krink bölgesinde çatışmaların hala devam ettiğini belirterek, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiğini dile getirdi.İki grup arasındaki şiddet olaylarının, geçtiğimiz perşembe günü Massalitlerin, Arap kabilesine mensup 2 kişiyi öldürmesine karşılık Arap aşiretlerinin Massalitlerin yaşadığı köylere silahlı saldırı düzenlemesi ile patlak verdiği ifade edildi.Massalit azınlığından bir aşiret lideri ise, Batı Darfur'un başkenti Geneina'ya yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Krink bölgesindeki köylerinde çok sayıda ceset gördüğünü belirtti.Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilileri, şiddet olaylarında yaralananların hastanelere güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması konusunda çağrıda bulundu.

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darfur, sudan, çatışma