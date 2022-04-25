https://tr.sputniknews.com/20220425/trump-baskan-koltugunda-ben-olsaydim-putin-nukleer-kelimesini-bir-daha-asla-kullanamazdi-1055824447.html

Trump: Başkan koltuğunda ben otursaydım Putin nükleer kelimesini bir daha asla kullanamazdı

Trump: Başkan koltuğunda ben otursaydım Putin nükleer kelimesini bir daha asla kullanamazdı

Kasım 2020 seçimini hile nedeniyle kaybettiği görüşündeki 45. ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her gün nükleer tehditte bulunduğunu, Joe... 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T11:49+0300

2022-04-25T11:49+0300

2022-04-25T12:00+0300

ukrayna krizi

donald trump

joe biden

vladimir putin

piers morgan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1044827186_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_861f5ed7249dc26dea0cae45fa99b0ff.jpg

Ünlü İngiliz gazeteci-televizyon kişiliği Piers Morgan'ın 'Sansürsüz' programının ilk bölümüne konuk olan önceki ABD Başkanı Donald Trump, yine Rusya'nın Ukrayna operasyonu üzerinden halefi Joe Biden'ı hedef aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de nükleer tehditte bulunduğu gerekçesiyle eleştiren Trump, "Ben Başkan olsaydım, Putin'e şunu derdim, şöyle yapardım" söyleminden yeni bölümler sundu. İngilizcede 'zenci' anlamına gelen 'nigger'a hakaret ya da küfür sayıldığından 'N kelimesi' ya da 'N nokta nokta' diye atıfta bulunulmasını nükleere uygulayan Trump, Putin'in N kelimesini bu kadar sık kullanmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.'Hepsi aptal ve korkak'"Putin N kelimesini kullanıyor. Ben buna N kelimesi diyorum. N kelimesini, nükleer kelimesini her seferinde kullanıyor. Bu kesinlikle kabul edilemez. Bunu yapamazsın. O her gün kullanıyor" diye konuşan Trump, Biden dahil diğer dünya liderlerinin ağzının payını veremeyecek kadar Putin'den korktuklarını belirtti. "Herkes öyle korkuyor ki, çok korkuyor, çok korkuyor. Ve onlar korktukça o bunu daha çok kullanıyor. Şu anda yaptığı türden şeyleri o yüzden yapıyor. Bunu yapıyor, çünkü 'kimse bize saldıramaz' diye düşünüyor" diye devam eden Trump, "Çünkü hepsi aptal ve konuşmaktan korkuyorlar" vurgusunu yaptı. Putin, geçen hafta Sarmat kıtalararası balistik füzesinin ilk denemesinin başarıyla gerçekleştirilmesi hakkında 'Sarmat füzesinin bir benzerinin dünya üstünde uzun süre yer almayacağını, bu nedenle Rusya’yı tehdit etmeye çalışan tarafların bunu yapmadan iki kere düşünmeleri gerekeceğini’ söylemişti. 'Sizden çok, çok daha güçlüyüz'Kendisi Başkan olsaydı Putin'in tehditlerine ABD'nin denizaltı filosunu ve nükleer cephaneliğini överek yanıt vereceğini belirten Trump, şöyle konuştu:"Biden gibi 'Aman, nükleer silahları var' demek yerine 'Bizim silahlarımız sizinkilerden daha iyi. Biz tarihteki en büyük denizaltı gücüne sahibiz' derdim. 'Sizden çok daha fazlasına sahibiz. Sizden çok, çok daha güçlüyüz. Ve bir daha o kelimeyi kullanamazsın. Nükleer kelimeyi bir daha asla kullanamazsın. Ve eğer kullanırsan, seninle sorunlarımız olacak.'"

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donald trump, joe biden, vladimir putin, piers morgan