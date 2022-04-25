https://tr.sputniknews.com/20220425/wsj-rusyaya-yonelik-yaptirimlar-nedeniyle-avrupada-ic-giyim-fiyatlari-artti-1055833704.html

WSJ: Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle Avrupa'da iç giyim fiyatları arttı

WSJ: Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle Avrupa'da iç giyim fiyatları arttı

Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle Avrupalı kadın iç giyim üreticilerinin uzun bir süre sonra ilk kez zam yaptığı belirtildi. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T16:31+0300

2022-04-25T16:31+0300

2022-04-25T16:31+0300

ukrayna krizi

avrupa

iç çamaşırı

rusya

zam

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NDP Group adlı araştırma şirketinin verilerini okurlarıyla paylaşan Wall Street Journal'ın haberine göre standart sütyen fiyatları 2020'ye kıyasla yüzde 13 artarak 17 dolara ulaştı.Journelle şirketinin sahibi Guido Campelo, enerji giderlerinin 4 katına çıkması nedeniyle 2016'dan beri ilk kez popüler sütyen modellerinden birinin fiyatını artırmak zorunda kaldığını ifade etti.Ukrayna'yı Nazilerden arındırmaya ve silahsızlandırmaya yönelik özel askeri harekatın başlamasının ardından Batılı ülkeler Moskova'ya yönelik yaptırım baskısını artırdı. Batı'nın aldığı önlemler, öncelikle bankacılık sektörünü ve ileri teknoloji ürünlerinin arzını etkiledi. Birçok marka Rusya'dan çekildiğini açıkladı.Kremlin, bu kısıtlamaları ekonomik savaş olarak niteledi ve böyle bir gelişmeye hazır olduklarını vurguladı.Bunun yanında Avrupa, akaryakıt fiyatlarında artış ve bunun tetiklediği gıda enflasyonuyla karşı karşıya kaldı. Bu da, halk arasında rahatsızlığa neden oldu. 19 AB ülkesinde Mart ayında yıllık enflasyon hızlanarak yüzde 7.4'e yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20220425/alman-sirketlerinin-yarisi-enerji-maliyetlerindeki-artis-nedeniyle-yatirimlari-kismaya-gidiyor-1055829872.html

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avrupa, iç çamaşırı, rusya, zam