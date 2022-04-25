https://tr.sputniknews.com/20220425/yeni-doktor-strange-filmi-suudi-arabistanda-yasaklandi-1055825745.html

Yeni 'Doktor Strange' filmi Suudi Arabistan'da yasaklandı

Yeni 'Doktor Strange' filmi Suudi Arabistan'da yasaklandı

Yeni 'Doktor Strange' filmi, eşcinsel karakter nedeniyle Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Körfez ülkelerinde yasaklandı. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T12:33+0300

2022-04-25T12:33+0300

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doctor strange

yaşam

suudi arabistan

yasak

film

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Marvel'in ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ filmi, eşcinsel bir karakter içermesi nedeniyle Suudi Arabistan'da ve diğer birçok Arap ülkesinde gösterilemeyecek. Beyaz Perde’nin Variety'den aktardığı habere göre Suudi Arabistan sansür yetkilileri, istedikleri değişiklikler Disney tarafından onaylanmadığı için filmin krallıkta gösterime girmesine izin vermedi.Sam Raimi'nin yönettiği ve yeni devam filminde her zamanki gibi Benedict Cumberbatch ve Elizabeth Olsen, Doctor Strange ve Wanda Maximoff karakterlerini bir kez daha tekrar ederken, onlara Marvel Sinematik Evreni'ne ilk kez taşınan bir karakter olan America Chavez eşlik ediyor. ‘The Baby-Sitters Club’ yıldızı Xochitl Gomez tarafından oynanan yeni kahramanın, çizgi romanlardakine uygun olarak filmde de eşcinsel olduğu bildiriliyor.ABD'de ve ülkemizde 6 Mayıs'ta vizyona girecek olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Körfez ülkelerinde 5 Mayıs'ta sinemalarda olacaktı. Ancak bu bölgede seks, eşcinsellik ve dini konularla ilgili veya bunları içeren filmler sansür kurallarına uymak için rutin olarak yeniden kurgulanıyor.Suudi Arabistan'daki izleyiciler yakın zamanda, eşcinsel bir çiftin yer aldığı Marvel'ın ‘Eternals’ filmi ile transgender bir karakter yer aldığı ‘West Side Story’ filmini de izleyemediler. Sansür talepleri de reddedildiği için, filmler vizyona sokulmadı.Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında) Kuveyt ve Katar'da da yasaklandı ancak film, sansür konusundaki tutumunun biraz daha esnek olduğu bilinen Birleşik Arap Emirlikleri'nde vizyona girecek.

https://tr.sputniknews.com/20220214/doktor-strange-filminden-fragman-gerceklige-saygisizlik-cezasiz-kalmayacak-1053854585.html

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