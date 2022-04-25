https://tr.sputniknews.com/20220425/zaharova-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-muzakere-sureci-sona-ermedi-1055837053.html

Zaharova: Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere süreci sona ermedi

Zaharova: Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere süreci sona ermedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova ile Kiev arasında barış görüşmelerinin sonlanmadığını söyledi. 25.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-25T19:13+0300

2022-04-25T19:13+0300

2022-04-25T19:16+0300

mariya zaharova

ukrayna krizi

ukrayna krizi

rusya

müzakere

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Komsomolskaya Pravda radyosuna demeç veren Zaharova, "Her iki tarafın da müzakere ekipleri varlığını koruyor. Bu ekipler kuruldu, birkaç kez yüz yüze ve video konferans yöntemiyle görüştü. Süreç henüz sona ermedi" dedi.'Kiev rejimi, daha önce kamuoyuna açıkladığı pozisyonlardan vazgeçti'Kiev rejiminin daha önce kamuoyu önünde açıkladığı pozisyonlardan vazgeçtiğini ve kendi müzakerecilerinin yaptığı açıklamaları reddettiğini belirten Zaharova, "Örneğin; bugün Ukrayna hükümetinin bir temsilcisi, NATO üyeliğinin hiçbir zaman Ukrayna'nın ana stratejisi olarak anılamayacağını söyledi. Ancak şimdiye kadar hep aksini söylediler" dedi.'Batılı istihbarat servisleri, Ukrayna'da kamuoyu oluşturmakla uğraşıyor'Çok sayıda istihbarat servisinin Ukrayna'da kamuoyu oluşturmak için çalışma yürüttüğüne dikkat çeken Zaharova, "Yurtdışında kamuoyu, arkalarında ihtisaslı yapıların bulunduğu propaganda uzmanları tarafından oluşturuluyor. Bunlar sıradan insanlar değil, arkalarında istihbarat servisleri bulunan gazeteciler, sivil toplum temsilcileri, çeşitli ülkelerin yasama kurumlarının temsilcileri. Tüm bunlar, NATO ve AB kapsamında organize edildi" diye konuştu.Bu kesimlerin Buça'da neler yaptıklarını gördüklerini anımsatan Zaharova, "Bu, şu anda nasıl bir idolojiyle karşı karşıya olduğumuzun bir göstergesi değil mi? Bu, insanları kurtarma ideolojisi değil. Bu, her insani jesti provokasyon aleti olarak kullanma ideolojisi ve psikolojiisi" vurgusu yaptı.

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mariya zaharova, ukrayna krizi, rusya, müzakere