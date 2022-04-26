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Bezos'tan Twitter'ı satın alan Musk'a: Çin, platform üzerinde nüfuz kazanmış olabilir mi?
Bezos'tan Twitter'ı satın alan Musk'a: Çin, platform üzerinde nüfuz kazanmış olabilir mi?
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına ilişkin yorumda bulunarak 'Çin'in platform üzerindeki nüfuzunun artmış olabileceğini'... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T11:35+0300
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasına dönük tartışmalar devam ederken konu yeniden Çin'e geldi.Sosyal medya hesabından New York Times muhabiri Mike Forsythe'in Musk'ın Çin'le yaptığı anlaşmaları içeren paylaşımını alıntılayan Bezos, "İlginç bir sorum var. Çin hükümeti acaba Twitter'da biraz nüfuz kazanmış olabilir mi?" ifadelerini kullandı.Bezos, daha sonra yaptığı paylaşımda, Twitter'da Çin üzerindeki sansürü değil, Tesla'nın Çin'deki "karmaşık" iş anlaşmalarını kastettiğini belirterek, "Göreceğiz. Musk, böylesine karmaşık işleri yönetmede gayet iyidir" diye konuştu.Daha önce Twitter'da yüzde 9.2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu.Dün Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 44 milyar dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220425/elon-musk-hisse-basina-5420-dolara-twitteri-almak-icin-anlasti-1055841533.html
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jeff bezos, elon musk, twitter , çin

Bezos'tan Twitter'ı satın alan Musk'a: Çin, platform üzerinde nüfuz kazanmış olabilir mi?

11:35 26.04.2022 (güncellendi: 11:53 26.04.2022)
© AFP 2022 / PAUL ELLISJeff Bezos
Jeff Bezos - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına ilişkin yorumda bulunarak 'Çin'in platform üzerindeki nüfuzunun artmış olabileceğini' söyledi.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasına dönük tartışmalar devam ederken konu yeniden Çin'e geldi.
Sosyal medya hesabından New York Times muhabiri Mike Forsythe'in Musk'ın Çin'le yaptığı anlaşmaları içeren paylaşımını alıntılayan Bezos, "İlginç bir sorum var. Çin hükümeti acaba Twitter'da biraz nüfuz kazanmış olabilir mi?" ifadelerini kullandı.
Bezos, daha sonra yaptığı paylaşımda, Twitter'da Çin üzerindeki sansürü değil, Tesla'nın Çin'deki "karmaşık" iş anlaşmalarını kastettiğini belirterek, "Göreceğiz. Musk, böylesine karmaşık işleri yönetmede gayet iyidir" diye konuştu.
Daha önce Twitter'da yüzde 9.2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu.
Dün Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 44 milyar dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.
Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
DÜNYA
Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı
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