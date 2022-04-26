https://tr.sputniknews.com/20220426/1055852800.html
Bezos'tan Twitter'ı satın alan Musk'a: Çin, platform üzerinde nüfuz kazanmış olabilir mi?
Bezos'tan Twitter'ı satın alan Musk'a: Çin, platform üzerinde nüfuz kazanmış olabilir mi?
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına ilişkin yorumda bulunarak 'Çin'in platform üzerindeki nüfuzunun artmış olabileceğini'... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T11:35+0300
2022-04-26T11:35+0300
2022-04-26T11:53+0300
yaşam
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasına dönük tartışmalar devam ederken konu yeniden Çin'e geldi.Sosyal medya hesabından New York Times muhabiri Mike Forsythe'in Musk'ın Çin'le yaptığı anlaşmaları içeren paylaşımını alıntılayan Bezos, "İlginç bir sorum var. Çin hükümeti acaba Twitter'da biraz nüfuz kazanmış olabilir mi?" ifadelerini kullandı.Bezos, daha sonra yaptığı paylaşımda, Twitter'da Çin üzerindeki sansürü değil, Tesla'nın Çin'deki "karmaşık" iş anlaşmalarını kastettiğini belirterek, "Göreceğiz. Musk, böylesine karmaşık işleri yönetmede gayet iyidir" diye konuştu.Daha önce Twitter'da yüzde 9.2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu.Dün Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 44 milyar dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220425/elon-musk-hisse-basina-5420-dolara-twitteri-almak-icin-anlasti-1055841533.html
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Bezos'tan Twitter'ı satın alan Musk'a: Çin, platform üzerinde nüfuz kazanmış olabilir mi?
11:35 26.04.2022 (güncellendi: 11:53 26.04.2022) Abone ol
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına ilişkin yorumda bulunarak 'Çin'in platform üzerindeki nüfuzunun artmış olabileceğini' söyledi.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasına dönük tartışmalar devam ederken konu yeniden Çin'e geldi.
Sosyal medya hesabından New York Times muhabiri Mike Forsythe'in Musk'ın Çin'le yaptığı anlaşmaları içeren paylaşımını alıntılayan Bezos, "İlginç bir sorum var. Çin hükümeti acaba Twitter'da biraz nüfuz kazanmış olabilir mi?" ifadelerini kullandı.
Bezos, daha sonra yaptığı paylaşımda, Twitter'da Çin üzerindeki sansürü değil, Tesla'nın Çin'deki "karmaşık" iş anlaşmalarını kastettiğini belirterek, "Göreceğiz. Musk, böylesine karmaşık işleri yönetmede gayet iyidir" diye konuştu.
Daha önce Twitter'da yüzde 9.2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu.
Dün Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 44 milyar dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.