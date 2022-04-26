Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220426/6-super-lig-kulubu-pfdkya-sevk-edildi--1055868835.html
6 Süper Lig kulübü, PFDK'ya sevk edildi
6 Süper Lig kulübü, PFDK'ya sevk edildi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük, GZT Giresunspor, Adana Demirspor, Altay ve Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T19:54+0300
2022-04-26T19:54+0300
spor
spor toto süper lig
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054082780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fe385a488872160e7978bbae90db84ac.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 26 Nisan 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:"1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.04.2022 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu FABRICIO SANTOS DE JESUS'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 23.04.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu JAKUP JİMMY DURMAZ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- GZT GİRESUNSPOR Kulübü'nün 23.04.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 23.04.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- ALTAY Kulübü'nün 24.04.2022 tarihinde oynanan ALTAY-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 25.04.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054082780_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_a65468105191bd05a669c08f5aee0dce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
spor toto süper lig

6 Süper Lig kulübü, PFDK'ya sevk edildi

19:54 26.04.2022
© AATürkiye Futbol Federasyonu, bina
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük, GZT Giresunspor, Adana Demirspor, Altay ve Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca Çaykur Rizespor forması giyen Fabricio Baiano ile VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Jimmy Durmaz'ın da PFDK'ya sevkine karar verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 26 Nisan 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:
"1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 22.04.2022 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu FABRICIO SANTOS DE JESUS'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 23.04.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu JAKUP JİMMY DURMAZ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- GZT GİRESUNSPOR Kulübü'nün 23.04.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 23.04.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ALTAY Kulübü'nün 24.04.2022 tarihinde oynanan ALTAY-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 25.04.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала