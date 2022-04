AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiç kimse cumhurbaşkanımızı tehdit edemez

https://tr.sputniknews.com/20220426/ak-parti-sozcusu-celik-hic-kimse-cumhurbaskanimizi-tehdit-edemez-1055851155.html

CHP'li Özgür Özel'in, Gezi Davası sonrası açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, "Buldukları her fırsatta milli iradeyi tehdit edenlerin bu ülkeye ödettiği bedeli düşman yapamazdı. Millet düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı bu Yassıada zihniyetinin alfabesidir. Bu zihniyet, milletin demokrasi kararnamesiyle yürürlükten kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı. "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez" diyen Çelik, "Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye’yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyyen mahkum olmuştur" dedi. Özgür Özel ne demişti? Mahkeme, dün Gezi Parkı davasında dört buçuk yıldır tutuklu yargılanan iş insanı ve aktivist Osman Kavala'yı hükümeti ortadan kaldırmaya çalıştığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme ayrıca daha önce aynı iddialardan beraat etmiş olan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin de hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.Kararın ardından açıklama yapan CHP'li Özel, "Bugün burada verilen karar paranoyak yönetim anlayışının, son dönemde düştüğü derin çaresizlikten ötürü, geçmişteki son derece barışçıl kişilerin yaptığı ve sonuç vermiş bir protestoyu şeytanlaştırmanın son noktasıdır. Kan emerek yaşayan bir vampir gibi Türkiye'deki herkesin adalet talebinin kanının emerek biraz daha yaşamaya çalışmaktadır" dedi.Özel, "Birisi masum insanları, çevreci insanları, aydın insanları mahkum etmeye çalıştı. Onların üzerine kapanan mahkeme kapıları, cezaevi kapıları onları mahkum edemez. Gezi özgürdür, Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun" diye konuştu.

