https://tr.sputniknews.com/20220426/ak-partili-hamza-dag-cumhurbaskanimiz-2023te-yine-secilecek-1055848642.html
AK Partili Hamza Dağ: Cumhurbaşkanımız 2023'te yine seçilecek
AK Partili Hamza Dağ: Cumhurbaşkanımız 2023'te yine seçilecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de yüzde 52.6 oyla seçildiğini hatırlatıp "2023'te inşallah bu oyların... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T07:48+0300
2022-04-26T07:48+0300
2022-04-26T07:48+0300
politika
hamza dağ
seçim
recep tayyip erdoğan
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24 TV'de bir programa konuk olan Dağ, Erdoğan'ın 2018 yılında yüzde 52.6 ile seçildiğini hatırlattı ve "Cumhurbaşkanımız 2014 seçimlerini 51,8 ile kazandı, 2018'de 52,6 ile kazandı. 2023'te inşallah bu oyların üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımız, yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek" diye konuştu.Gündemdeki anketler hakkında da konuşan Dağ, rakam vermekten kaçındığı değerlendirmesinde "Anket dediğimiz olay partilerde kendi önündeki stratejiyi ortaya koymak içindir. Evet orana bakılır ama oranın dışında da orada çaprazlarıyla, yaş aralığındaki elde edilen sonuçla, sosyoloji ile ilgili elde ettiği sonuçla her alan ile ilgili elde edilen sonuç göze alınır, bakılır. Buna bakarak bir strateji ortaya koyarsınız" yorumunda bulundu.Dağ'ın açıklamalarında, kararsız seçmen yorumu da dikkat çekti. 2018 yılına bakıldığında kararsız kesimin halâ var olduğunu belirten Dağ, "Seçime kadar bunun AK Parti’ye geçişini görebiliriz" iddiasında bulundu.
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hamza dağ, seçim, recep tayyip erdoğan
AK Partili Hamza Dağ: Cumhurbaşkanımız 2023'te yine seçilecek
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de yüzde 52.6 oyla seçildiğini hatırlatıp "2023'te inşallah bu oyların üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımız, yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek" iddiasında bulundu.
24 TV'de bir programa konuk olan Dağ, Erdoğan'ın 2018 yılında yüzde 52.6 ile seçildiğini hatırlattı ve "Cumhurbaşkanımız 2014 seçimlerini 51,8 ile kazandı, 2018'de 52,6 ile kazandı. 2023'te inşallah bu oyların üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımız, yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek" diye konuştu.
Gündemdeki anketler hakkında da konuşan Dağ, rakam vermekten kaçındığı değerlendirmesinde "Anket dediğimiz olay partilerde kendi önündeki stratejiyi ortaya koymak içindir. Evet orana bakılır ama oranın dışında da orada çaprazlarıyla, yaş aralığındaki elde edilen sonuçla, sosyoloji ile ilgili elde ettiği sonuçla her alan ile ilgili elde edilen sonuç göze alınır, bakılır. Buna bakarak bir strateji ortaya koyarsınız" yorumunda bulundu.
Dağ'ın açıklamalarında, kararsız seçmen yorumu da dikkat çekti. 2018 yılına bakıldığında kararsız kesimin halâ var olduğunu belirten Dağ, "Seçime kadar bunun AK Parti’ye geçişini görebiliriz" iddiasında bulundu.