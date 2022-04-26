Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220426/akhisarda-atik-su-kuyusunda-mahsur-kalan-6-isciden-1i-hayatini-kaybetti-1055845017.html
Akhisar’da atık su kuyusunda mahsur kalan 6 işçiden biri hayatını kaybetti
Akhisar’da atık su kuyusunda mahsur kalan 6 işçiden biri hayatını kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, boş atık pis su havuzunda bakım onarım çalışmaları sırasında duvar yıkıldı. Yan havuzdaki zeytin suyu ile dolmaya başlayan... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T00:38+0300
2022-04-26T00:39+0300
türkiye
akhisar
işçi
atık su
havuz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055845092_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_9e478aa0525f77ccbd092553e0382493.jpg
Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir elektrik fabrikasında çalışan 6 işçi, yaklaşık 4 metre derinliğindeki boş olan atık pis su havuzunda, bakım onarım çalışması başlattı.İşçilerin çalıştığı sırada havuzun duvarı yıkıldı. Ardından yan havuzdaki zeytin suyu içeriye dolmaya başladı. Havuzda çalışan (30) yaşındaki M.A., 31 yaşındaki A.S., 30 yaşındaki yaşındaki M.T., 25 yaşındaki Ş.A., 40 yaşındaki R.N. ve 24 yaşındaki Çoşkun Adik mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akhisar İtfaiye Amirliği ekipleri ve çalışanların yardımı ile kuyuda mahsur kalan işçiler yaralı olarak kurtarıldı. Zeytin suyu ile dolu kuyudan çıkarılan işçilerden 24 yaşındaki Çoşkun Adik’in boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı işçiler ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
türkiye
akhisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055845092_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_77d52cbbb467c2f012f61e1e06e5914c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
akhisar, işçi, atık su, havuz

Akhisar’da atık su kuyusunda mahsur kalan 6 işçiden biri hayatını kaybetti

00:38 26.04.2022 (güncellendi: 00:39 26.04.2022)
© DHAAkhisar’da atık su kuyusunda mahsur kalan 6 işçiden 1’i öldü
Akhisar’da atık su kuyusunda mahsur kalan 6 işçiden 1’i öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, boş atık pis su havuzunda bakım onarım çalışmaları sırasında duvar yıkıldı. Yan havuzdaki zeytin suyu ile dolmaya başlayan havuzun içinde mahsur kalan 6 işçiden 1’i boğularak yaşamını yitirdi.
Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir elektrik fabrikasında çalışan 6 işçi, yaklaşık 4 metre derinliğindeki boş olan atık pis su havuzunda, bakım onarım çalışması başlattı.
İşçilerin çalıştığı sırada havuzun duvarı yıkıldı. Ardından yan havuzdaki zeytin suyu içeriye dolmaya başladı.
Havuzda çalışan (30) yaşındaki M.A., 31 yaşındaki A.S., 30 yaşındaki yaşındaki M.T., 25 yaşındaki Ş.A., 40 yaşındaki R.N. ve 24 yaşındaki Çoşkun Adik mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akhisar İtfaiye Amirliği ekipleri ve çalışanların yardımı ile kuyuda mahsur kalan işçiler yaralı olarak kurtarıldı. Zeytin suyu ile dolu kuyudan çıkarılan işçilerden 24 yaşındaki Çoşkun Adik’in boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı işçiler ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала