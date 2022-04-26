https://tr.sputniknews.com/20220426/akhisarda-atik-su-kuyusunda-mahsur-kalan-6-isciden-1i-hayatini-kaybetti-1055845017.html

Akhisar’da atık su kuyusunda mahsur kalan 6 işçiden biri hayatını kaybetti

Akhisar’da atık su kuyusunda mahsur kalan 6 işçiden biri hayatını kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, boş atık pis su havuzunda bakım onarım çalışmaları sırasında duvar yıkıldı. Yan havuzdaki zeytin suyu ile dolmaya başlayan... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T00:38+0300

2022-04-26T00:38+0300

2022-04-26T00:39+0300

türkiye

akhisar

işçi

atık su

havuz

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Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir elektrik fabrikasında çalışan 6 işçi, yaklaşık 4 metre derinliğindeki boş olan atık pis su havuzunda, bakım onarım çalışması başlattı.İşçilerin çalıştığı sırada havuzun duvarı yıkıldı. Ardından yan havuzdaki zeytin suyu içeriye dolmaya başladı. Havuzda çalışan (30) yaşındaki M.A., 31 yaşındaki A.S., 30 yaşındaki yaşındaki M.T., 25 yaşındaki Ş.A., 40 yaşındaki R.N. ve 24 yaşındaki Çoşkun Adik mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akhisar İtfaiye Amirliği ekipleri ve çalışanların yardımı ile kuyuda mahsur kalan işçiler yaralı olarak kurtarıldı. Zeytin suyu ile dolu kuyudan çıkarılan işçilerden 24 yaşındaki Çoşkun Adik’in boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı işçiler ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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akhisar, işçi, atık su, havuz