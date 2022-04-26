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Akhisar’da atık su kuyusunda mahsur kalan 6 işçiden biri hayatını kaybetti
Akhisar’da atık su kuyusunda mahsur kalan 6 işçiden biri hayatını kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, boş atık pis su havuzunda bakım onarım çalışmaları sırasında duvar yıkıldı. Yan havuzdaki zeytin suyu ile dolmaya başlayan... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T00:38+0300
2022-04-26T00:38+0300
2022-04-26T00:39+0300
türkiye
akhisar
işçi
atık su
havuz
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Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir elektrik fabrikasında çalışan 6 işçi, yaklaşık 4 metre derinliğindeki boş olan atık pis su havuzunda, bakım onarım çalışması başlattı.İşçilerin çalıştığı sırada havuzun duvarı yıkıldı. Ardından yan havuzdaki zeytin suyu içeriye dolmaya başladı. Havuzda çalışan (30) yaşındaki M.A., 31 yaşındaki A.S., 30 yaşındaki yaşındaki M.T., 25 yaşındaki Ş.A., 40 yaşındaki R.N. ve 24 yaşındaki Çoşkun Adik mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akhisar İtfaiye Amirliği ekipleri ve çalışanların yardımı ile kuyuda mahsur kalan işçiler yaralı olarak kurtarıldı. Zeytin suyu ile dolu kuyudan çıkarılan işçilerden 24 yaşındaki Çoşkun Adik’in boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı işçiler ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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Akhisar’da atık su kuyusunda mahsur kalan 6 işçiden biri hayatını kaybetti
00:38 26.04.2022 (güncellendi: 00:39 26.04.2022) Abone ol
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, boş atık pis su havuzunda bakım onarım çalışmaları sırasında duvar yıkıldı. Yan havuzdaki zeytin suyu ile dolmaya başlayan havuzun içinde mahsur kalan 6 işçiden 1’i boğularak yaşamını yitirdi.
Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir elektrik fabrikasında çalışan 6 işçi, yaklaşık 4 metre derinliğindeki boş olan atık pis su havuzunda, bakım onarım çalışması başlattı.
İşçilerin çalıştığı sırada havuzun duvarı yıkıldı. Ardından yan havuzdaki zeytin suyu içeriye dolmaya başladı.
Havuzda çalışan (30) yaşındaki M.A., 31 yaşındaki A.S., 30 yaşındaki yaşındaki M.T., 25 yaşındaki Ş.A., 40 yaşındaki R.N. ve 24 yaşındaki Çoşkun Adik mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akhisar İtfaiye Amirliği ekipleri ve çalışanların yardımı ile kuyuda mahsur kalan işçiler yaralı olarak kurtarıldı. Zeytin suyu ile dolu kuyudan çıkarılan işçilerden 24 yaşındaki Çoşkun Adik’in boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı işçiler ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.