https://tr.sputniknews.com/20220426/arastirma-z-kusagi-calisanlarinin-buyuk-bir-kismi-ofise-geri-donmek-yerine-istifa-etmeyi-dusunuyor-1055851780.html

Araştırma: Z kuşağı çalışanlarının büyük bir kısmı, ofise geri dönmek yerine istifa etmeyi düşünüyor

Araştırma: Z kuşağı çalışanlarının büyük bir kısmı, ofise geri dönmek yerine istifa etmeyi düşünüyor

ABD, Hindistan ve Hollanda'dan işçilerin katılımıyla gerçekleştirilen bir ankete göre, uzaktan çalışmaya başlayan gençlerin büyük bir kısmı, pandeminin... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T11:26+0300

2022-04-26T11:26+0300

2022-04-26T11:41+0300

dünya

araştırma

çalışma

z kuşağı

ofis

dönüş

geri dönüş

istifa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1044279074_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e5b9d68581b2a8c768794fb7e7ac23fc.jpg

ADP Araştırma Enstitüsü'nün 'Çalışan İnsanlar 2022: Küresel İşgücü Görünümü' adlı raporu, Kasım 2021'de 17 ülkede 32 binden fazla işçiyle yapılan anketin sonuçlarını içeriyor. Ankete katılan ülkeler arasında ABD, Hindistan ve Hollanda yer alıyor. Ankete göre 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 71'i "İşverenim tam zamanlı olarak iş yerime dönmemde ısrar ederse başka bir iş aramayı düşünürüm" dedi. Bu, yaşlı işçilere göre çok daha yüksek bir oran. ADP'nin baş ekonomisti ve raporun yazarlarından Nela Richardson, Insider'a verdiği demeçte genç işçiler hakkında şunları söyledi: "Bunlar, hiçbir zaman gerçekten kapıdan içeri girmemiş ve dürüst olmak gerekirse, işyeri açısından neyi kaçırdıklarını bilmeyen genç işçiler" diyen Richardson, şöyle konuştu:Richardson, gençlerin aynı zamanda zamana daha fazla değer ve öncelik verdiği için de ofise dönüşe sıcak bakmıyor olabileceklerini de sözlerine ekledi ve şöyle devam etti:Ankete göre, her gün iş yerine gitme durumunda havlu atıp yeni bir işe başvurabilecek olanlar sadece Z kuşağı değil. Birçok ebeveyn de çocuklarının bakımı için böyle bir yola başvurabilir.

https://tr.sputniknews.com/20220218/1053994918.html

https://tr.sputniknews.com/20211020/evden-calisma-nedeniyle-new-york-satis-geliri-vergisinde-111-milyon-dolarlik-kayipla-karsi-karsiya-1049997949.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

araştırma, çalışma, z kuşağı, ofis, dönüş, geri dönüş, istifa