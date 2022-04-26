https://tr.sputniknews.com/20220426/arastirma-z-kusagi-calisanlarinin-buyuk-bir-kismi-ofise-geri-donmek-yerine-istifa-etmeyi-dusunuyor-1055851780.html
Araştırma: Z kuşağı çalışanlarının büyük bir kısmı, ofise geri dönmek yerine istifa etmeyi düşünüyor
Araştırma: Z kuşağı çalışanlarının büyük bir kısmı, ofise geri dönmek yerine istifa etmeyi düşünüyor
ABD, Hindistan ve Hollanda'dan işçilerin katılımıyla gerçekleştirilen bir ankete göre, uzaktan çalışmaya başlayan gençlerin büyük bir kısmı, pandeminin... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T11:26+0300
2022-04-26T11:26+0300
2022-04-26T11:41+0300
dünya
araştırma
çalışma
z kuşağı
ofis
dönüş
geri dönüş
istifa
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ADP Araştırma Enstitüsü'nün 'Çalışan İnsanlar 2022: Küresel İşgücü Görünümü' adlı raporu, Kasım 2021'de 17 ülkede 32 binden fazla işçiyle yapılan anketin sonuçlarını içeriyor. Ankete katılan ülkeler arasında ABD, Hindistan ve Hollanda yer alıyor. Ankete göre 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 71'i "İşverenim tam zamanlı olarak iş yerime dönmemde ısrar ederse başka bir iş aramayı düşünürüm" dedi. Bu, yaşlı işçilere göre çok daha yüksek bir oran. ADP'nin baş ekonomisti ve raporun yazarlarından Nela Richardson, Insider'a verdiği demeçte genç işçiler hakkında şunları söyledi: "Bunlar, hiçbir zaman gerçekten kapıdan içeri girmemiş ve dürüst olmak gerekirse, işyeri açısından neyi kaçırdıklarını bilmeyen genç işçiler" diyen Richardson, şöyle konuştu:Richardson, gençlerin aynı zamanda zamana daha fazla değer ve öncelik verdiği için de ofise dönüşe sıcak bakmıyor olabileceklerini de sözlerine ekledi ve şöyle devam etti:Ankete göre, her gün iş yerine gitme durumunda havlu atıp yeni bir işe başvurabilecek olanlar sadece Z kuşağı değil. Birçok ebeveyn de çocuklarının bakımı için böyle bir yola başvurabilir.
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araştırma, çalışma, z kuşağı, ofis, dönüş, geri dönüş, istifa
Araştırma: Z kuşağı çalışanlarının büyük bir kısmı, ofise geri dönmek yerine istifa etmeyi düşünüyor
11:26 26.04.2022 (güncellendi: 11:41 26.04.2022) Abone ol
ABD, Hindistan ve Hollanda'dan işçilerin katılımıyla gerçekleştirilen bir ankete göre, uzaktan çalışmaya başlayan gençlerin büyük bir kısmı, pandeminin hafiflemesiyle ofise dönüşlerin zorunlu olması durumunda istifa etmeyi düşüneceklerini belirtiyor.
ADP Araştırma Enstitüsü'nün 'Çalışan İnsanlar 2022: Küresel İşgücü Görünümü' adlı raporu, Kasım 2021'de 17 ülkede 32 binden fazla işçiyle yapılan anketin sonuçlarını içeriyor.
Ankete katılan ülkeler arasında ABD, Hindistan ve Hollanda yer alıyor. Ankete göre 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 71'i "İşverenim tam zamanlı olarak iş yerime dönmemde ısrar ederse başka bir iş aramayı düşünürüm" dedi. Bu, yaşlı işçilere göre çok daha yüksek bir oran.
ADP'nin baş ekonomisti ve raporun yazarlarından Nela Richardson, Insider'a verdiği demeçte genç işçiler hakkında şunları söyledi:
"Onlar için iş yerinden eve geçiş oldukça doğal. Muhtemelen bu, onlara bir anlamda sosyal hayatlarının bir uzantısı gibi geldi. Çünkü henüz iş yeri tarafından konumları sağlamlaştırılmamıştı. Bu yüzden ofise geri dönmenin zorlukları çok daha fazla olacak."
"Bunlar, hiçbir zaman gerçekten kapıdan içeri girmemiş ve dürüst olmak gerekirse, işyeri açısından neyi kaçırdıklarını bilmeyen genç işçiler" diyen Richardson, şöyle konuştu:
"İş arkadaşlarıyla ilişki kurmayı veya bir ofiste çalışmanın sosyal unsurunu ve sadece iş arkadaşlarını gözlemleyerek öğrenmeyi kaçırıyor olabilirler. Ancak bazı Z kuşağı bireyleri için ofiste olmamak bir sorun değil."
Richardson, gençlerin aynı zamanda zamana daha fazla değer ve öncelik verdiği için de ofise dönüşe sıcak bakmıyor olabileceklerini de sözlerine ekledi ve şöyle devam etti:
"Bu genç işçiler, uzaktan çalışmanın daha yaygın hale geldiği pandemi sırasında iş gücüne katılmış olabilir. İş arkadaşlarını ekranlardan görmeye ve bir ofis masasında oturmak için erken kalkmak zorunda kalmamaya alışmış olabilirler."
Ankete göre, her gün iş yerine gitme durumunda havlu atıp yeni bir işe başvurabilecek olanlar sadece Z kuşağı değil. Birçok ebeveyn de çocuklarının bakımı için böyle bir yola başvurabilir.