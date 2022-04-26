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https://tr.sputniknews.com/20220426/bahceli-pence-kilit-operasyonu-ile-teror-orgutu-komaya-sokulmustur-1055851874.html
Bahçeli: Pençe Kilit Operasyonu ile terör örgütü komaya sokulmuştur
Bahçeli: Pençe Kilit Operasyonu ile terör örgütü komaya sokulmuştur
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Pençe Kilit operasyonu ile terör örgütü komaya sokulmuştur" dedi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T11:01+0300
2022-04-26T11:01+0300
politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli

Bahçeli: Pençe Kilit Operasyonu ile terör örgütü komaya sokulmuştur

11:01 26.04.2022
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Pençe Kilit operasyonu ile terör örgütü komaya sokulmuştur" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türk milleti terörün belini kıracaktır başka yolu yok. Terörün kaçacağı yer kalmamıştır. Terör barınakları yerle bir edildi. Pençe Kilit operasyonu ile terör örgütü komaya sokulmuştur.
Bursa'da infaz koruma memurunun şehit düştüğü saldırı PKK'nın hain saldırısıdır.
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