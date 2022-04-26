https://tr.sputniknews.com/20220426/bahceli-pence-kilit-operasyonu-ile-teror-orgutu-komaya-sokulmustur-1055851874.html
Bahçeli: Pençe Kilit Operasyonu ile terör örgütü komaya sokulmuştur
Bahçeli: Pençe Kilit Operasyonu ile terör örgütü komaya sokulmuştur
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Pençe Kilit operasyonu ile terör örgütü komaya sokulmuştur" dedi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T11:01+0300
2022-04-26T11:01+0300
2022-04-26T11:01+0300
politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1055851874.jpg?1650960066
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
Bahçeli: Pençe Kilit Operasyonu ile terör örgütü komaya sokulmuştur
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Pençe Kilit operasyonu ile terör örgütü komaya sokulmuştur" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türk milleti terörün belini kıracaktır başka yolu yok. Terörün kaçacağı yer kalmamıştır. Terör barınakları yerle bir edildi. Pençe Kilit operasyonu ile terör örgütü komaya sokulmuştur.
Bursa'da infaz koruma memurunun şehit düştüğü saldırı PKK'nın hain saldırısıdır.