https://tr.sputniknews.com/20220426/bakan-bilgin-3600-ek-gosterge-calismasini-mayis-ayinda-bitirecegiz-1055870811.html

Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge çalışmasını mayıs ayında bitireceğiz

Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge çalışmasını mayıs ayında bitireceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi"... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T21:11+0300

2022-04-26T21:11+0300

2022-04-26T21:11+0300

vedat bilgin

3600 ek gösterge

gümüşhane

politika

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Gümüşhane İl Özel İdaresi’nde düzenlenen iftar programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, programın sonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu. 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacak yeni çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde sayın Cumhurbaşkanımızın daha kapsamlı bir şekilde bu konuyu kamuoyuyla paylaşacağını söylüyorum. Bütün çalışanlarımız asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personelleri, işçi ve memur emeklileri bütün bunlar herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur, hepsiyle ilgili de çalışmalarımız devam etmektedir. Bunları programımıza göre kamuoyuyla paylaşacağız. Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle de bunu paylaşacağız. Dolayısıyla çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye’nin işçileri, Türkiye’nin emekçileri, emeklileri Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

gümüşhane

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vedat bilgin, 3600 ek gösterge, gümüşhane