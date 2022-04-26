https://tr.sputniknews.com/20220426/bakan-bilginden-emekli-maasi-aciklamasi-temmuz-ayinda-bir-surprizimiz-olacak--1055856828.html
Bakan Bilgin'den emekli maaşı açıklaması: Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak
Bakan Bilgin'den emekli maaşı açıklaması: Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Temmuzda bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak” dedi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T13:46+0300
2022-04-26T13:46+0300
2022-04-26T13:46+0300
türkiye
vedat bilgin
emekli
emekli maaşı
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A Haber’e konuşan bakan, “Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak” da dedi.Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle:"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak. Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak."Bilgin, 21 Nisan’da katıldığı bir televizyon programında, emeklilerin bayram ikramiyelerinin zamlanmayacağını, 1100 lira olarak ödeneceğini duyurmuştu.
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vedat bilgin, emekli, emekli maaşı
Bakan Bilgin'den emekli maaşı açıklaması: Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Temmuzda bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak” dedi.
A Haber’e konuşan bakan, “Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak” da dedi.
Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle:
"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak. Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak."
Bilgin, 21 Nisan’da katıldığı bir televizyon programında, emeklilerin bayram ikramiyelerinin zamlanmayacağını, 1100 lira olarak ödeneceğini duyurmuştu.