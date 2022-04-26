https://tr.sputniknews.com/20220426/bakan-bilginden-emekli-maasi-aciklamasi-temmuz-ayinda-bir-surprizimiz-olacak--1055856828.html

Bakan Bilgin'den emekli maaşı açıklaması: Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak

Bakan Bilgin'den emekli maaşı açıklaması: Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Temmuzda bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak” dedi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T13:46+0300

2022-04-26T13:46+0300

2022-04-26T13:46+0300

türkiye

vedat bilgin

emekli

emekli maaşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1044394909_0:130:2000:1255_1920x0_80_0_0_66050e389a4448a0dc00df365520faa3.jpg

A Haber’e konuşan bakan, “Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak” da dedi.Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle:"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak. Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak."Bilgin, 21 Nisan’da katıldığı bir televizyon programında, emeklilerin bayram ikramiyelerinin zamlanmayacağını, 1100 lira olarak ödeneceğini duyurmuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vedat bilgin, emekli, emekli maaşı