https://tr.sputniknews.com/20220426/bakan-cavusoglu-brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-ile-gorustu-1055844759.html
Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Brezilya'da, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T00:21+0300
2022-04-26T00:21+0300
2022-04-26T00:21+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
jair bolsonaro
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Bolsonaro, Bakan Çavuşoğlu'nu, Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da kabul etti.Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı Twitter paylaşımında, "Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yla bir araya geldik; ikili ilişkilerimizi ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.
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mevlüt çavuşoğlu, jair bolsonaro
Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Brezilya'da, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldi.
Bolsonaro, Bakan Çavuşoğlu'nu, Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da kabul etti.
Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı Twitter paylaşımında, "Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yla bir araya geldik; ikili ilişkilerimizi ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.