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Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Brezilya'da, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T00:21+0300
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politika
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Bolsonaro, Bakan Çavuşoğlu'nu, Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da kabul etti.Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı Twitter paylaşımında, "Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yla bir araya geldik; ikili ilişkilerimizi ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.
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mevlüt çavuşoğlu, jair bolsonaro

Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile görüştü

00:21 26.04.2022
© AAÇavuşoğlu
Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Brezilya'da, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldi.
Bolsonaro, Bakan Çavuşoğlu'nu, Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da kabul etti.
Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı Twitter paylaşımında, "Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yla bir araya geldik; ikili ilişkilerimizi ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.
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