https://tr.sputniknews.com/20220426/bakan-cavusoglu-brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-ile-gorustu-1055844759.html

Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Brezilya'da, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T00:21+0300

2022-04-26T00:21+0300

2022-04-26T00:21+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

jair bolsonaro

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Bolsonaro, Bakan Çavuşoğlu'nu, Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da kabul etti.Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı Twitter paylaşımında, "Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yla bir araya geldik; ikili ilişkilerimizi ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.

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mevlüt çavuşoğlu, jair bolsonaro