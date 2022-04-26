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Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: İspat istemiştiniz, işte ispatı
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: İspat istemiştiniz, işte ispatı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik kesintileriyle ilgili iddialarına "İspat istemiştiniz, işte... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T00:55+0300
2022-04-26T00:55+0300
2022-04-26T00:57+0300
türkiye
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kemal kılıçdaroğlu
fatih dönmez
ankara
keçiören
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de 23 Nisan'da ziyaret ettiği abonenin 4 aydır borcu nedeniyle elektriğinin kesik olduğu iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yeni bir açıklama geldi.Twitter hesabı üzerinden duruma ilişkin açıklama yapan Bakan Dönmez, "İspat istemiştiniz, işte ispatı" diyerek şu ifadelere yer verdi: Bakan Dönmez ayrıca paylaşımında, bakanlıktan yapılan açıklamaya da yer verdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://tr.sputniknews.com/20220424/bakan-donmezin-iddiasi-yapilan-incelemeler-sonucu-o-gun-evin-elektrigi-varmis-1055811972.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, fatih dönmez, ankara, keçiören
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: İspat istemiştiniz, işte ispatı
00:55 26.04.2022 (güncellendi: 00:57 26.04.2022) Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik kesintileriyle ilgili iddialarına "İspat istemiştiniz, işte ispatı" diyerek yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de 23 Nisan'da ziyaret ettiği abonenin 4 aydır borcu nedeniyle elektriğinin kesik olduğu iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yeni bir açıklama geldi.
Twitter hesabı üzerinden duruma ilişkin açıklama yapan Bakan Dönmez, "İspat istemiştiniz, işte ispatı" diyerek şu ifadelere yer verdi:
Sayın Kılıçdaroğlu; anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız.
O gün sadece sizin ziyaret saatlerinizi de kapsayan 18:18 ile 21:31 saatleri arasında elektrik tüketimi yoktur. Ziyaretinizin ardından 21:31’den itibaren elektrik kullanımına devam edilmiştir.
O gün dağıtım şirketi herhangi bir kesme-açma işlemi yapmadığına göre ziyaret saatlerinizde elektriği kim kesti, kim açtı? Gerçeğe aykırı iddialarınızdan dolayı mahcup oldunuz mu? Kamuoyundan özür dileyecek misiniz?
Bakan Dönmez ayrıca paylaşımında, bakanlıktan yapılan açıklamaya da yer verdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan Cumartesi günü Keçiören'de ziyaret ettiği ve borcundan dolayı elektrik enerjisinin 4 aydır kesik olduğunu iddia ettiği abonenin durumu hakkında açıklama.
Konu hakkında ilgili dağıtım şirketinin bugün yaptığı açıklamada söz konusu abonenin 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan 2022 tarihinde elektrik enerjisinin tekrar bağlandığı ve bu tarihten sonra abonenin herhangi bir nedenle elektrik enerjisi kesme işleminin yapılmadığı, abonenin 5 Nisan'dan bu yana sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde elektriğinin kullanıma açık olduğu belirtilmiştir.
Bilindiği üzere akıllı sayaçlar elektrik tüketim ve kesinti bilgilerini hafızasında muhafaza etmektedir. Söz konusu sayaca ait bilgiler Bakanlığımızın talebi üzerine ilgili dağıtım şirketi tarafından tespit edilerek kayıt altına alınmış ve bakanlığımıza bildirilmiştir. Bu verilerden görüldüğü üzere iddia edildiği gibi 4 aydır enerjinin kesik olmadığı, geçmiş tarihlerde enerji kullanımının mevcut olduğu gibi, 23 Nisan Cumartesi gününde de enerji kullanımının mevcut olduğu ancak ilgili dağıtım şirketinin herhangi bir kesme ve açma işleminin bulunmamasına rağmen ekte sunulan Güç Kesintisi kaydında görüldüğü üzere Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saatlerini de kapsayan 18:18 ile 21:31 arasında enerji kullanımının olmadığı, 21:31'den itibaren enerji kullanımına devam edildiği anlaşılmıştır.
Işbu açıklamaya vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi adına ihtiyaç duyulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız...