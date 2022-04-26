https://tr.sputniknews.com/20220426/bakan-nebati-mir-odeme-sistemi-turkiyede-yayginlasiyor-1055852525.html

Bakan Nebati: Mir ödeme sistemi Türkiye’de yaygınlaşıyor

Bakan Nebati: Mir ödeme sistemi Türkiye’de yaygınlaşıyor

Visa ve Master ödeme sistemlerinin Rusya’ya yaptırım kapsamında hizmetlerini durdurması sonrasında Rus turistler bu sistemlerden ödeme yapamıyor. Türkiye’ye... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T11:58+0300

2022-04-26T11:58+0300

2022-04-26T11:58+0300

görüş

türkiye

rusya

mir

mir kartları

ticaret

türk hava yolları

nureddin nebati

ruble

visa

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Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrasında gazetecilere açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, turizm sezonun açılması ile birlikte Rusya’dan gelecek olan turistlerin ödeme yöntemleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Rusya Ukrayna krizi sonrasında, Visa ve Master ödeme sistemlerinin Rusya’ya yaptırım kapsamında hizmetlerini durdurma kararı almıştı. Karar sonrasında Rus turistler bu kartlar ile yurtdışında harcamaya kapatıldı.‘Sıkıntı olmayacak’2021 yılında 4 milyon 694 bin 422 Rus turistin geldiği Türkiye’de bu ödeme sistemlerinin kullanılamıyor olmasın bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağı sorusu gündem geldi.Bu ödeme sistemleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati “Rusya’nın Mir sistemi var. Mir kart çok iyi bir şekilde kullanılıyor. Türkiye’de Mir kart kullanan işletmelerin oranı yüzde 15’lerdeydi, şimdi bankalar hızlı bir şekilde dağıtım yapıyorlar. Sıkıntı olmayacak” ifadelerini kullandı.‘2022’de hedefimizi aşacağız’Mayıs ayında İstanbul’daki doluluk oranlarının yüzde 92 olduğunu ifade eden Nebati “Nisan ayından otellerdeki doluluk oranımız yüzde 68 civarında, mayıs ayında doluluk oranı yüzde 92 olacak. Mayısta İstanbul’da otellerde yer bulunamayacak. Turizm ile beklentilerimiz çok iyi. Ben 45 milyon turist, 35 milyar dolar hedefimize geçeceğimize inanıyorum” değerlendirmesini yaptı.THY ruble ile satışa başlamıştıTürk Hava Yolları'nın sitesindeki bilet alım sisteminde geçerli olan para birimleri arasına ruble eklenmişti. Türkiye’ye gelecek olan Rus turistler bu şekilde kendi para birimlerini kullanarak Türkiye’ye geliş için uçak bileti almaya başlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220120/rusya-merkez-bankasi-kripto-para-madenciliginin-ve-ticaretinin-yasaklanmasini-onerdi-1052946853.html

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türkiye, rusya, mir, mir kartları, ticaret, türk hava yolları, nureddin nebati, ruble, visa