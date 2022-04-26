https://tr.sputniknews.com/20220426/bakan-soylu-tugva-temsilciligi-binasi-onune-el-yapimi-patlayici-birakan-terorist-by-yakalandi-1055869352.html
Bakan Soylu: TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, yakalandı
Bakan Soylu: TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T20:20+0300
2022-04-26T20:20+0300
2022-04-26T20:24+0300
türkiye
süleyman soylu
türkiye gençlik vakfı (tügva)
bombalı saldırı
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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.
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süleyman soylu, türkiye gençlik vakfı (tügva), bombalı saldırı
Bakan Soylu: TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, yakalandı
20:20 26.04.2022 (güncellendi: 20:24 26.04.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı" açıklamasında bulundu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.