https://tr.sputniknews.com/20220426/bakan-soylu-tugva-temsilciligi-binasi-onune-el-yapimi-patlayici-birakan-terorist-by-yakalandi-1055869352.html

Bakan Soylu: TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, yakalandı

Bakan Soylu: TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T20:20+0300

2022-04-26T20:20+0300

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türkiye

süleyman soylu

türkiye gençlik vakfı (tügva)

bombalı saldırı

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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.

türkiye

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süleyman soylu, türkiye gençlik vakfı (tügva), bombalı saldırı