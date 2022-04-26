https://tr.sputniknews.com/20220426/bakan-varank-turkiyeyi-genclerle-birlikte-en-buyuk-10-ekonomiden-biri-yapacagiz-1055873446.html
Bakan Varank: Türkiye’yi gençlerle birlikte en büyük 10 ekonomiden biri yapacağız
Bakan Varank: Türkiye’yi gençlerle birlikte en büyük 10 ekonomiden biri yapacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, iftar programında yaptığı konuşmada, “Teknolojiyle bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabiliriz. Biz size... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T22:24+0300
2022-04-26T22:24+0300
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mustafa varank
politika
gençlik
iftar
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği Gençlik İftarı programına katılarak gençlerle iftar yaptı. Esenler Gençlik İftarında olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Birileri gençlerimizi sadece sokak röportajlarıyla gündemde tutmaya çalışabilir. Ama biz geleceğin dünyasını şekillendirecek olan sizlerle bilimi, teknoloji, ekolojiyi, sanatı, sporu konuşmayı tercih ediyoruz. Gençlerimizi anlamsız harflerle kalıplara sokmaya çalışanlara karşı biz gençlerimize Teknofest Kuşağı diyoruz. Onlarca farklı kategorideki yarışmalarda ter döken gençlerimizin heyecanına ortak olmaktan gurur duyuyorum. Yarışmalardaki performanslarıyla göğsümüzü kabartan gençleri de yakından takip ediyorum. Projelerini hayata geçirmek üzere faydalanabilecekleri sayısız desteği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kendilerine sunuyoruz. Zaten milli teknoloji hamlesi derken de bunu kastediyoruz" şeklinde konuştu.Bakan Varank sözlerine şöyle devam etti:
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Bakan Varank: Türkiye’yi gençlerle birlikte en büyük 10 ekonomiden biri yapacağız
22:24 26.04.2022 (güncellendi: 22:38 26.04.2022) Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, iftar programında yaptığı konuşmada, “Teknolojiyle bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabiliriz. Biz size yardımcı olmak için varız ve inşallah sizlerin sayesinde bu ülkeyi özlediğimiz, hayalini kurduğumuz en büyük 10 ekonomiden bir tanesi haline sizlerle birlikte getireceğiz” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği Gençlik İftarı programına katılarak gençlerle iftar yaptı.
Esenler Gençlik İftarında olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Birileri gençlerimizi sadece sokak röportajlarıyla gündemde tutmaya çalışabilir. Ama biz geleceğin dünyasını şekillendirecek olan sizlerle bilimi, teknoloji, ekolojiyi, sanatı, sporu konuşmayı tercih ediyoruz. Gençlerimizi anlamsız harflerle kalıplara sokmaya çalışanlara karşı biz gençlerimize Teknofest Kuşağı diyoruz. Onlarca farklı kategorideki yarışmalarda ter döken gençlerimizin heyecanına ortak olmaktan gurur duyuyorum. Yarışmalardaki performanslarıyla göğsümüzü kabartan gençleri de yakından takip ediyorum. Projelerini hayata geçirmek üzere faydalanabilecekleri sayısız desteği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kendilerine sunuyoruz. Zaten milli teknoloji hamlesi derken de bunu kastediyoruz" şeklinde konuştu.
Bakan Varank sözlerine şöyle devam etti:
"Teknolojiyle bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabiliriz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ilkokuldan lise sonuna, doktora sonrasına kadar gençlerimize dönük programlar uyguluyoruz. Biz size yardımcı olmak için varız ve inşallah sizlerin sayesinde bu ülkeyi özlediğimiz, hayalini kurduğumuz en büyük 10 ekonomiden bir tanesi haline sizlerle birlikte getireceğiz."