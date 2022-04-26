https://tr.sputniknews.com/20220426/bakan-varank-turkiyeyi-genclerle-birlikte-en-buyuk-10-ekonomiden-biri-yapacagiz-1055873446.html

Bakan Varank: Türkiye’yi gençlerle birlikte en büyük 10 ekonomiden biri yapacağız

Bakan Varank: Türkiye’yi gençlerle birlikte en büyük 10 ekonomiden biri yapacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, iftar programında yaptığı konuşmada, “Teknolojiyle bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabiliriz. Biz size... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T22:24+0300

2022-04-26T22:24+0300

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mustafa varank

politika

gençlik

iftar

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği Gençlik İftarı programına katılarak gençlerle iftar yaptı. Esenler Gençlik İftarında olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Birileri gençlerimizi sadece sokak röportajlarıyla gündemde tutmaya çalışabilir. Ama biz geleceğin dünyasını şekillendirecek olan sizlerle bilimi, teknoloji, ekolojiyi, sanatı, sporu konuşmayı tercih ediyoruz. Gençlerimizi anlamsız harflerle kalıplara sokmaya çalışanlara karşı biz gençlerimize Teknofest Kuşağı diyoruz. Onlarca farklı kategorideki yarışmalarda ter döken gençlerimizin heyecanına ortak olmaktan gurur duyuyorum. Yarışmalardaki performanslarıyla göğsümüzü kabartan gençleri de yakından takip ediyorum. Projelerini hayata geçirmek üzere faydalanabilecekleri sayısız desteği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kendilerine sunuyoruz. Zaten milli teknoloji hamlesi derken de bunu kastediyoruz" şeklinde konuştu.Bakan Varank sözlerine şöyle devam etti:

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2022

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mustafa varank, gençlik, iftar