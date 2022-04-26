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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 1'i astsubay 4 kişi tutuklandı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 1'i astsubay 4 kişi tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 235 gram metamfetamin ele geçirilirken 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan ve... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T06:58+0300
2022-04-26T06:58+0300
türkiye
balıkesir
uyuşturucu operasyonu
astsubay
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Edremit İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı alındı. İstanbul’dan hareket eden otomobil Edremit ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 235 gram metamfetamin ele geçirildi.Olayla ilgili 2020 yılında Yalova Jandarma Komutanlığı'nda astsubay olarak görevliyken uyuşturucu madde ticareti nedeniyle hakkında soruşturma başlatılarak idari yönden görevden uzaklaştırılan ve adli sürecin devam ettiği Mehmet G. ile birlikte Y.S., R.Ş. ve H.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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balıkesir, uyuşturucu operasyonu, astsubay

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 1'i astsubay 4 kişi tutuklandı

06:58 26.04.2022
© DHABalıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© DHA
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 235 gram metamfetamin ele geçirilirken 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan ve astsubay olarak görev yaparken yine uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında soruşturma başlatılarak açığa alınan şüpheliyle birlikte 4 kişi tutuklandı.
Edremit İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı alındı. İstanbul’dan hareket eden otomobil Edremit ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 235 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili 2020 yılında Yalova Jandarma Komutanlığı'nda astsubay olarak görevliyken uyuşturucu madde ticareti nedeniyle hakkında soruşturma başlatılarak idari yönden görevden uzaklaştırılan ve adli sürecin devam ettiği Mehmet G. ile birlikte Y.S., R.Ş. ve H.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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