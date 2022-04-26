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Bayramda ücretsiz köprü ve otoyollar açıklandı
Bayramda ücretsiz köprü ve otoyollar açıklandı
Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollar belirlendi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T05:16+0300
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türkiye
ramazan bayramı
köprü
otoyol
15 temmuz
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Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 22 Nisan -5 Mayıs tarihleri arasında yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollardan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü kullananlar geçiş ücreti ödemeyecek.
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ramazan bayramı, köprü, otoyol, 15 temmuz

Bayramda ücretsiz köprü ve otoyollar açıklandı

05:16 26.04.2022
© AAİstanbul, araç trafik, yol,
İstanbul, araç trafik, yol, - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA
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Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollar belirlendi.
Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 22 Nisan -5 Mayıs tarihleri arasında yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollardan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü kullananlar geçiş ücreti ödemeyecek.
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