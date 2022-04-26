https://tr.sputniknews.com/20220426/bayramda-ucretsiz-kopru-ve-otoyollar-aciklandi-1055847870.html

Bayramda ücretsiz köprü ve otoyollar açıklandı

Bayramda ücretsiz köprü ve otoyollar açıklandı

Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollar belirlendi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T05:16+0300

2022-04-26T05:16+0300

2022-04-26T05:16+0300

türkiye

ramazan bayramı

köprü

otoyol

15 temmuz

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Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 22 Nisan -5 Mayıs tarihleri arasında yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollardan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü kullananlar geçiş ücreti ödemeyecek.

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ramazan bayramı, köprü, otoyol, 15 temmuz