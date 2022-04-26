https://tr.sputniknews.com/20220426/bodrumda-otellerin-yuzde-80i-doldu-oda-fiyatlari-10-bin-euroya-kadar-cikti-1055859051.html

Bodrum'da otellerin yüzde 80'i doldu: 'Oda fiyatları 158 bin liraya kadar çıktı'

Bodrum'da otellerin yüzde 80'i doldu: 'Oda fiyatları 158 bin liraya kadar çıktı'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bayram tatili ile birlikte otel rezervasyon oranı, yüzde 80'e ulaştı. Bin liradan başlayan tek gecelik konaklama, bazı otellerde... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T15:00+0300

2022-04-26T15:00+0300

2022-04-26T15:06+0300

bodrum

ekonomi

otel odası

turist

bayram tatili

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Ramazan Bayramı'nı turistik beldelerde geçirmek isteyenler, otellere rezervasyon yaptırdı. Gözde tatil merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel rezervasyon oranı, yüzde 80'e ulaştı. 1000 TL'den başlayan tek gecelik konaklama, bazı otellerde 158 bin TL'ye kadar çıktı. Bodrum otellerinde yüzde 100 doluluk beklediklerini dile getiren Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Turistik tesisler tiplerine göre değişkenlik göstermektedir. Her şey dahil ya da oda-kahvaltı şeklinde hizmet veriliyor. Gecelik kişi başı 1000 TL'den başlayan oteller olduğu gibi 8 bin TL'ye de oteller var. Marka otellerde gecelik oda fiyatı, 10 bin euro’ya (158 bin TL) kadar çıkıyor" dedi.'Bayramda 1 milyon turist bekliyoruz'Ömer Faruk Dengiz, bayramla birlikte tatil sezonunun başlayacağını dile getirdi:'Bayram iç turizme hareket katacak'Bayramla birlikte hareketli sezonun başlayacağını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri ve turizmci Yiğit Girgin ise "Otelci dostlarımızdan aldığımız son rakamlara göre, otellerde yüzde 80, yüzde 90 oranında doluluk var. Bayrama özel animasyon ve konserler hem şehir içi hem de sahil kenarındaki otellerimiz için hazır. Çarşı esnafımızla birlikte şehrin kendisi de bu konuda hazırlık yapıyor. Bodrum'da bayramla beraber yaz sezonunun da açılışını yapacağımızı söyleyebiliriz. Bayram iç turizme hareket katacak. Aynı zamanda dış turizm için bakanlığımızın yaptığı reklam çalışmalarıyla beraber ciddi bir dış turist potansiyeli var. Özellikle orta Avrupa ve İngiltere pazarında hareketlenme gözlemliyoruz. Bayramla beraber açılan sezonda, güzel gelişmeler bizi bekliyor olacak" dedi.Turizmci ve iş insanı Zeynel Kılıç da "Mart itibarıyla otellerimiz sezona hazırlandı. Nisan itibarıyla turist girişleri oldu. Özellikle Avrupa'daki paskalya tatili dolayısıyla son iki hafta çok verimli geçti. Bu sene bayram sezonun tam başlangıcına denk geliyor. İkisinin birleşmesiyle yoğun bir şekilde sezona girmiş olacağız. Bu kapsamda bütün hazırlıklar yapıldı. Çoğu otel, canlı müzik ve sanatçıları bayram programına aldı. Bizim işletmemizde de hazırlıklar yapıldı ve yoğunluk var" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220418/turkiye-otelciler-birligi-baskanindan-kopya-site-uyarisi-otelin-sayfasindan-rezervasyon-yapin-1055641230.html

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bodrum, otel odası, turist, bayram tatili