https://tr.sputniknews.com/20220426/budamak-icin-ciktigi-palmiye-agacinda-hayatini-kaybetti-1055854893.html
Budamak için çıktığı palmiye ağacında hayatını kaybetti
Budamak için çıktığı palmiye ağacında hayatını kaybetti
Antalya’da bir kişi, budamak için çıktığı palmiye ağacında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Adamın ağaç tepesinde asılı kalan cansız bedeni, itfaiye... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T12:47+0300
2022-04-26T12:47+0300
2022-04-26T12:48+0300
türkiye
antalya
palmiye
kalp krizi
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Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesindeki palmiye ağacını budamak için çıkan Ercan Özege (56), ağacın tepesinde bir anda rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile ulaştığı Özege’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından Özege’nin ağaçtan indirilen cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.Özege’nin emekli olduğu, günlük yevmiye alarak otel ve villalarda ağaç budama işleri yaptığı öğrenildi. Özege'nin kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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antalya, palmiye, kalp krizi
Budamak için çıktığı palmiye ağacında hayatını kaybetti
12:47 26.04.2022 (güncellendi: 12:48 26.04.2022) Abone ol
Antalya’da bir kişi, budamak için çıktığı palmiye ağacında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Adamın ağaç tepesinde asılı kalan cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından alındı.
Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesindeki palmiye ağacını budamak için çıkan Ercan Özege (56), ağacın tepesinde bir anda rahatsızlandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile ulaştığı Özege’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından Özege’nin ağaçtan indirilen cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Özege’nin emekli olduğu, günlük yevmiye alarak otel ve villalarda ağaç budama işleri yaptığı öğrenildi.
Özege'nin kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.