https://tr.sputniknews.com/20220426/bursada-2-kisinin-oldugu-ucak-kazasinda-kaza-kirim-ekibinin-incelemesinden-sonra-enkaz-kaldirildi--1055846026.html

Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ekibinin incelemesinden sonra enkaz kaldırıldı

Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ekibinin incelemesinden sonra enkaz kaldırıldı

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiği kazanın ardından Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi inceleme... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T01:38+0300

2022-04-26T01:38+0300

2022-04-26T01:39+0300

bursa

türkiye

uçak kazası

enkaz

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Yenişehir Havaalanı'na inmek üzere saat 15.10 sıralarında Yunuseli Havaalanı'ndan kalkan tek motorlu eğitim uçağı, saat 15.20 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar, düşme neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220425/bursada-tek-motorlu-ucagin-sokak-arasina-dusme-ani-kamerada-1055838143.html

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bursa, uçak kazası, enkaz