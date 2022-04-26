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https://tr.sputniknews.com/20220426/bursada-2-kisinin-oldugu-ucak-kazasinda-kaza-kirim-ekibinin-incelemesinden-sonra-enkaz-kaldirildi--1055846026.html
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ekibinin incelemesinden sonra enkaz kaldırıldı
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ekibinin incelemesinden sonra enkaz kaldırıldı
Bursa'da tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiği kazanın ardından Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi inceleme... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T01:38+0300
2022-04-26T01:39+0300
bursa
türkiye
uçak kazası
enkaz
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Yenişehir Havaalanı'na inmek üzere saat 15.10 sıralarında Yunuseli Havaalanı'ndan kalkan tek motorlu eğitim uçağı, saat 15.20 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar, düşme neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220425/bursada-tek-motorlu-ucagin-sokak-arasina-dusme-ani-kamerada-1055838143.html
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bursa, uçak kazası, enkaz

Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ekibinin incelemesinden sonra enkaz kaldırıldı

01:38 26.04.2022 (güncellendi: 01:39 26.04.2022)
© İHABursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazası
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© İHA
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Bursa'da tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiği kazanın ardından Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi inceleme yaptı. İncelemenin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
Yenişehir Havaalanı'na inmek üzere saat 15.10 sıralarında Yunuseli Havaalanı'ndan kalkan tek motorlu eğitim uçağı, saat 15.20 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı.
Öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar, düşme neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşme anı kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
TÜRKİYE
Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşme anı kamerada
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