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Bursa'da düşen uçakla ilgili hava yolu şirketinden açıklama: Şeffaf bir şekilde araştırılıyor
Bursa'da düşen uçakla ilgili hava yolu şirketinden açıklama: Şeffaf bir şekilde araştırılıyor
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokak ortasına düşen tek motorlu uçağın bağlı olduğu hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, kazanın meydana geliş şeklinin... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T09:58+0300
2022-04-26T09:58+0300
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bursa
uçak
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Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında tek motorlu uçak kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşmüş, eğitim pilotu Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetmişti. Uçağın bağlı olduğu hava yolu şirketiyse sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:Öte yandan, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında uçağın eğitim sırasında düştüğü belirlendi. Otkum'un özel bir havacılık şirketinde pilot olarak çalıştığı ve pilot olmak isteyenlere eğitim verdiği öğrenildi. Murat Avşar'ın ise uçuş eğitimi aldığı belirlendi. Savcılık koordinesinde soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, uçağın bağlı olduğu şirket sahibi Yenal Ahmet T., uçakların sivil havacılık uçuş kurallarını denetleyen Fevzi A. ve uçak teknisyeni Mustafa K.'nin ifadelerine başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen 3 yetkilinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Ankara'dan yola çıkan kaza kırım ekibi de dün gece olay yerine gelerek, inceleme yaptı. İncelemenin ardından kırıma uğrayan uçağın enkazı, çekici ile bölgeden kaldırıldı.
türkiye
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bursa, uçak

Bursa'da düşen uçakla ilgili hava yolu şirketinden açıklama: Şeffaf bir şekilde araştırılıyor

09:58 26.04.2022
© İHABursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazası
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© İHA
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokak ortasına düşen tek motorlu uçağın bağlı olduğu hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, kazanın meydana geliş şeklinin şeffaf bir şekilde araştırıldığı açıklandı.
Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında tek motorlu uçak kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşmüş, eğitim pilotu Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetmişti.
Uçağın bağlı olduğu hava yolu şirketiyse sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"25 Nisan 2022 tarihi yerel saatle 15.00 sularında Bursa Yunuseli Havalimanı’ndan Yenişehir Havalimanı’na seyrüsefer düzenlemek amacıyla kalkış yapan TC-UPT tescilli hava aracımız, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü kırıma uğramıştır. Kaza sonrasında ilk önceliğimiz arama ve kurtarma ekipleri ile koordineli bir şekilde hava aracımıza ulaşıp, uçuş ekibimizin sağlık durumları ile alakalı bilgi edinmek olmuştur. Ne yazık ki pilotlarımız Murat Avşar ve Furkan Otkum, meydana gelen elim hadisede vefat etmiştir. Acımız çok büyük. Bu zorlu süreç bizler kadar vefat eden pilotlarımızın yakınları için de zor bir süreçtir.

Bu elim kazanın meydana geliş sebeplerinin şeffaflıkla araştırılması konusunda hava aracı, motor, pervane üreticileri, emniyet güçleri, ulaşım emniyeti inceleme komisyonu ve ilgili diğer tüm otoritelerle iletişimimiz, koordinasyonumuz ve inceleme sürecimiz devam etmektedir."

Öte yandan, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında uçağın eğitim sırasında düştüğü belirlendi. Otkum'un özel bir havacılık şirketinde pilot olarak çalıştığı ve pilot olmak isteyenlere eğitim verdiği öğrenildi. Murat Avşar'ın ise uçuş eğitimi aldığı belirlendi. Savcılık koordinesinde soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, uçağın bağlı olduğu şirket sahibi Yenal Ahmet T., uçakların sivil havacılık uçuş kurallarını denetleyen Fevzi A. ve uçak teknisyeni Mustafa K.'nin ifadelerine başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen 3 yetkilinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Ankara'dan yola çıkan kaza kırım ekibi de dün gece olay yerine gelerek, inceleme yaptı. İncelemenin ardından kırıma uğrayan uçağın enkazı, çekici ile bölgeden kaldırıldı.
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