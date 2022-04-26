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https://tr.sputniknews.com/20220426/buyukelcilerden-cumhurbaskani-erdogana-guven-mektubu-1055864499.html
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T17:23+0300
2022-04-26T17:23+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
büyükelçi
güven mektubu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai'yi kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Do Son Hai, Erdoğan'a güven mektubu sundu.Büyükelçi Do Son Hai'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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recep tayyip erdoğan, büyükelçi, güven mektubu

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

17:23 26.04.2022
© AABüyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA
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Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Do Son Hai, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Do Son Hai'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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