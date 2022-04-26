CANLI | Hırvatistan Devlet Başkanı: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına karşıyım

Washington Post’un (WP) aktardığına göre Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko, Kiev’in sağlık ve eğitim çalışanları ile emekli maaşlarının ödenebilmesi ve diğer insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için ABD yönetiminden aylık 2 milyar dolar tutarında ekonomik yardım istedi.