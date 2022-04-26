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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220426/canli--hirvatistan-devlet-baskani-finlandiya-ve-isvecin-natoya-katilmasina-karsiyim-1055861987.html
CANLI | Hırvatistan Devlet Başkanı: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına karşıyım
CANLI | Hırvatistan Devlet Başkanı: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına karşıyım
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken, Hırvatistan Devlet Başkanı Zoran Milanović, Balkan Yarımadası'ndaki sorunlar çözülene kadar... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
ukrayna
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Mariupol - Azovstal - Sputnik Türkiye

CANLI | Hırvatistan Devlet Başkanı: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına karşıyım

16:58 26.04.2022
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Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken, Hırvatistan Devlet Başkanı Zoran Milanović, Balkan Yarımadası'ndaki sorunlar çözülene kadar Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına karşı olduğunu ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan hamleleri de devam ediyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’in silahla doldurulmaya devam etmesi halinde Ukrayna ile ilgili müzakerelerin sonuç vermesinin pek olası olmadığını söyledi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde, Ukrayna hükümetinin siyasi sorumluluk alarak, Mariupol’de Azovstal fabrikası tesislerinde sıkışan güçlere silah bırakma emri vermesi gerektiğini belirtti.
Washington Post’un (WP) aktardığına göre Ukrayna Maliye Bakanı Sergey Marçenko, Kiev’in sağlık ve eğitim çalışanları ile emekli maaşlarının ödenebilmesi ve diğer insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için ABD yönetiminden aylık 2 milyar dolar tutarında ekonomik yardım istedi.
Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
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16:58 26.04.2022
Hırvatistan Devlet Başkanı: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına karşıyım
Hırvatistan Devlet Başkanı Zoran Milanović, Balkan Yarımadası'ndaki sorunlar çözülene kadar Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına karşı olduğunu ifade etti.
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