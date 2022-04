https://tr.sputniknews.com/20220426/cavusoglu-turkiye-ekvadorun-bmgkye-uyeligini-destekleyecektir-1055872304.html

Çavuşoğlu: Türkiye, Ekvador'un BMGK'ye üyeliğini destekleyecektir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekvador'a yaptığı resmi ziyaret için kaleme aldığı makalesinde, "Türkiye, Ekvador'un yakında Birleşmiş Milletler Güvenlik... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

Çavuşoğlu, 26 Nisan'da Ekvador'un başkenti Quito'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında "Notadiplomatica" için "Türkiye ve Ekvador: Coğrafya ile ayrı, ortak değerler ve çıkarlar ile bağlı" başlığında bir makale kaleme aldı.Ekvador'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Çavuşoğlu, "Quito'ya yaptığım ziyaret, bir Türk Dışişleri Bakanı'nın ilk resmi ziyareti olması dolayısıyla özel önem taşıyor. Geniş bir pozitif gündemi paylaştığımız ve ilişkilerimizi mümkün olan her alanda daha da ileriye taşımak için karşılıklı kararlılığımız olan böylesine dostane bir ülkede olmak çok umut verici." değerlendirmesinde bulundu.Çavuşoğlu, Ekvador ile Türkiye'nin küresel sorunlar karşısında benzer vizyona sahip olduğuna işaret ettiği makalesinde, şu ifadelere yer verdi:"Birbirimizden ne kadar uzakta olursak olalım, bugün karşılaştığımız zorlukların çoğu aynı. Bunlar arasında yasa dışı göç, iklim değişikliği, salgınlarla mücadele, terörizm, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığı yer alıyor. Günümüzün küreselleşen dünyasında, herhangi bir yerde istikrarsızlık, eşitsizlik ve adaletsizlik olduğunda, tüm uluslararası toplum bundan etkilenmektedir. Bu nedenle yalnızca uluslararası iş birliği yoluyla bu sorunları etkin bir şekilde çözebileceğimize inanıyoruz."'İhtiyacı olan herkese nerede olurlarsa olsunlar ulaşmak geleneğimizde var'Türkiye'nin hem birçok kıta ve kültürün kesiştiği stratejik bir noktada hem de çok sayıda çatışmayla çevrili olduğunu belirten Çavuşoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:"Türkiye, bu sorunların insanlığın omuzlarına yüklediği yükü hafifletmek için elinden gelen her şeyi yapma hususunda özel bir sorumluluk hissetmektedir. Bu amaçla Türkiye, benzer düşüncedeki ülkelerle ortaklaşa Medeniyetler İttifakı Girişimi gibi çok taraflı arenada girişimlere öncülük etmektedir. Geçen yıl başlattığımız Antalya Diplomasi Forumu, güncel sorunlara nasıl yaratıcı çözümler bulunabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunmak için şimdiden önemli bir platform haline geldi. İhtiyacı olan herkese nerede olurlarsa olsun ulaşmak geleneğimizde var."'Coğrafyanın artık bizi ayrı tutamayacağı küresel bir dünyada yaşıyoruz'Çavuşoğlu, Türkiye'nin Latin Amerika için başlattığı sosyal yardım politikasına değinerek "Amacımız, büyük iş birliği potansiyelini gerçekleştirmek için bölgedeki tüm ülkelerle ilişkilerimizi derinleştirmek ve çeşitlendirmekti. Coğrafyanın artık bizi ayrı tutamayacağı küresel bir dünyada yaşıyoruz. Bir sosyal yardım politikası olarak başlayan şey, artık dış politikamızın stratejik direklerinden biri haline geldi." görüşünü paylaştı.Türkiye'nin, bölgede artan büyükelçilik sayısı, TİKA hizmetleri ve Türk Hava Yolları (THY) uçuşları üzerinden Latin Amerika'da varlığına değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Latin Amerika ile ticaret hacminin 15 kat artarak 15 milyar doları aştığını belirtti.Çavuşoğlu, Türkiye'nin Latin Amerika bölgesi ve Ekvador ile ilişkilerini geliştirme niyetine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:"Bu bölge ile ilişkilerimizi sağlam temeller üzerine attığımız bir düzeye getirdik. Artık daha geniş bir siyasi diyaloğa, daha fazla ekonomik iş birliğine ve daha yakın kültürel ilişkilere sahip olmaya hazırız. Bu çerçevede Ekvador, daha istikrarlı, müreffeh, adil ve insancıl bir dünya düzeni inşa etmek için kilit bir ortaktır. Diplomatik ilişkilerimiz 1950'ye kadar uzanıyor ve Ekvador'un 2009'da Ankara'da ve 2012'de Türkiye'nin Quito'da Büyükelçiliğini açmasıyla özel bir ivme kazandı. Sırasıyla 2012 ve 2016'da karşılıklı cumhurbaşkanlığı ziyaretleri ilişkilerimizi daha da geliştirdi. O zamandan beri ortak çıkarlar, karşılıklı saygı ve ortak vizyon temelinde ilişkilerimizi her alanda daha da derinleştirme yolunda çok yol katettik. Ancak ileriye baktığımızda çok daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz. İlişkilerimizi yeni zirvelere taşımaya kararlıyız. Bu amaçla bugün Ekvador'a yaptığım ziyaretin, ticaret ve yatırımlar, kültürel iş birliği, eğitim, enerji ve tarım alanlarında yeni iş birliği yolları açacağını umuyorum."'Türkiye, Ekvador'un yakında BMGK'ye üyeliğini yürekten destekleyecektir'Çavuşoğlu, Ekvador ile uluslararası platformlarda iş birliğine değinerek şunları kaydetti:"Türkiye, Ekvador'un yakında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne üyeliğini yürekten destekleyecektir. Konsey'in gündemindeki pek çok maddenin Türkiye'nin geniş bölgesindeki sorunlarla ilgili olduğu göz önüne alındığında, yakın ilişkilerimiz her iki ülkenin de Konsey'in çalışmalarına değer katmasına yardımcı olacaktır. Sonuç olarak ortak değerler ve hedeflerle birbirine bağlı olan ülkelerimiz, coğrafi olarak ayrı olmalarına rağmen ortak zorluklarımızı ve fırsatlarımızı ele almak, birlikte yakın çalışmak için sadece bir imkana değil, aynı zamanda bir sorumluluğa da sahiptir. Türkiye, bunu yapmaya tamamen kararlıdır"

