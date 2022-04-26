https://tr.sputniknews.com/20220426/cumhurbaskani-erdogan-azinlik-cemaatlerinin-temsilcileriyle-iftarda-bir-araya-geldi-1055871260.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftarda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftarda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iftarda bir araya geldi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T21:30+0300
2022-04-26T21:30+0300
2022-04-26T21:33+0300
recep tayyip erdoğan
politika
iftar
azınlık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da hazır bulunduğu iftar programına şu isimler katıldı:"Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, Ermeni Katolik Cemaati Patrik Vekili Levon Zekiyan, Rum Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Ermeni Hastanesi Başkan Vekili Herman Baliyan, Yahudi Cemaati Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Süryani Katolik Cemaati Vakıf Başkanı Münir Üçkardeş, Ermeni Katolik Surp Agop Vakfı Başkan Vekili Antuan Sultanoğlu."
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recep tayyip erdoğan, iftar, azınlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftarda bir araya geldi
21:30 26.04.2022 (güncellendi: 21:33 26.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iftarda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da hazır bulunduğu iftar programına şu isimler katıldı:
"Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, Ermeni Katolik Cemaati Patrik Vekili Levon Zekiyan, Rum Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Ermeni Hastanesi Başkan Vekili Herman Baliyan, Yahudi Cemaati Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Süryani Katolik Cemaati Vakıf Başkanı Münir Üçkardeş, Ermeni Katolik Surp Agop Vakfı Başkan Vekili Antuan Sultanoğlu."