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Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15:00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15:00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15:00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T13:22+0300
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu, 12.30 sıralarında toplandı. Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15:00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20220422/saglik-bakani-koca-bilim-kurulu-toplantisi-daha-kapsamli-yapilmak-istendigi-icin-ertelendi-1055768166.html
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15:00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak

13:22 26.04.2022 (güncellendi: 13:49 26.04.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15:00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu, 12.30 sıralarında toplandı.
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15:00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak.
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu toplantısı daha kapsamlı yapılmak istendiği için ertelendi
22 Nisan, 12:26
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