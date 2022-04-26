https://tr.sputniknews.com/20220426/cumhurbaskani-erdogan-saat-1500te-bilim-kurulu-uyeleriyle-aciklama-yapacak-1055856204.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15:00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15:00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15:00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T13:22+0300
2022-04-26T13:22+0300
2022-04-26T13:49+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu, 12.30 sıralarında toplandı. Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15:00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20220422/saglik-bakani-koca-bilim-kurulu-toplantisi-daha-kapsamli-yapilmak-istendigi-icin-ertelendi-1055768166.html
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15:00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak
13:22 26.04.2022 (güncellendi: 13:49 26.04.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15:00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu, 12.30 sıralarında toplandı.
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15:00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak.