https://tr.sputniknews.com/20220426/daha-fazla-kr-mi-daha-fazla-ozgurluk-mu-muskin-aldigi-twitter-nasil-bir-platform-olacak--1055866582.html

Daha fazla ‘kâr’ mı, daha fazla ‘özgürlük’ mü: Musk’ın aldığı Twitter nasıl bir platform olacak?

Daha fazla ‘kâr’ mı, daha fazla ‘özgürlük’ mü: Musk’ın aldığı Twitter nasıl bir platform olacak?

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaştı. Sosyal medya uzmanı Deniz Unay, “Artık... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T18:34+0300

2022-04-26T18:34+0300

2022-04-26T18:35+0300

görüş

twitter

elon musk

ifade özgürlüğü

tesla

spacex

sosyal medya

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Elon Musk, Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için bir anlaşmaya vardı. Twitter'dan yapılan açıklamada "Hisse başına 54.20 dolar karşılığında, yaklaşık 44 milyar dolar değerindeki bir işlemle kesin anlaşmaya varılmıştır" denildi. Açıklamada satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği bildirildi.Musk anlaşmanın duyurulması öncesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Umarım beni en sert eleştirenler bile Twitter'da kalmaya devam eder, çünkü ifade özgürlüğü bu demek" dedi.Satın alma işleminin ardından Twitter’dan yapılan açıklamada ise "Sayın Musk, 'İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır' dedi” ifadeleri paylaşıldı.Ayrıca, Musk’ın “Ürünü yeni özelliklerle geliştirerek, güveni artırmak amacıyla algoritmaları açık kaynak yaparak, spam botlarını alt ederek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak Twitter'i her zamankinden daha iyi hale getirmek istiyorum. Twitter'ın muazzam bir potansiyeli var - onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcı topluluğuyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" sözlerine de yer verildi.Trump: Ben Truth'ta kalmaya devam edeceğimUygulamadaki hesabı askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'a dönmeyeceğini söyledi. Fox News'a konuşan Trump, kendi sosyal medya uygulaması Truth'u kullanmaya devam edeceğini ifade ederek, "Umarım Elon Twitter'ı geliştirmeler yapmak için satın almıştır. O iyi bir adam ama ben Truth'ta kalmaya devam edeceğim" dedi.Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de "Satışla ilgili yorum yapmayacağım. Ama Başkan Biden uzun zamandır büyük sosyal medya platformlarının gücü konusunda endişeliydi" dedi.Medvedev: Twitter konusunda mucizevi bir değişim yaşanmayacakMusk’ın Twitter’ı satın almasına Rusya’dan açıklama ise Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’den geldi. Medvedev, “Sosyal medya sitelerinin büyük paralarla satın alınması, sahiplerinin yerini bir başkasının hiçbir şeyi değiştirmez. Twitter konusunda mucizevi bir değişim yaşanmayacak. Site yeniden demokratik hale gelmeyecek ya da daha adil bir yer olmayacak. Elbette Amerikan yargısını terk etmedikçe…” dedi.Medvedev, sosyal ağlarla ilgili kuralları sadece bu kuruluşların sahiplerinin değil, kayıtlı oldukları ülkelerin de belirlediğini vurguladı.‘Twitter temiz bir platform olma özelliğini kaybetti’Peki, Elon Musk’ın tamamını satın aldığı Twitter’da bundan sonra nelerin olması bekleniyor? Sosyal medya uzmanı Deniz Unay, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Twitter’ın son 10 yılda dünya genelindeki birçok iç karışıklık ve ülkeler arasında yaşanan krizlerde yön verici etkisi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:‘Twitter’da daha sert düzenlemelere gidilecek’“Twitter’da daha sert düzenlemelere gidileceği kanaatindeyim” diye devam eden Unay, “Twitter’ın dünya genelinde milyarlarca kullanıcı olmasına rağmen, platformun dezenformasyon aracı olarak kullanılmasının önüne geçilecektir. Çok yakın zamanda çeşitli amaçlarla oluşturulan sahte hesapların kaldırılacağını ve özellikle Twitter trendlerinin manipüle edilmesi engellenecektir. Twitter’ın özellikle tüm trendlerine yönelik spam bir şekilde gönderilen yorum, fotoğraf ve videolarının engellenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.‘Twitter netice itibarıyla bir ticari şirket’“Her yatırımcı yatırım yaptığı şirketi büyütmek ve gelir elde etmek ister” diyerek Twitter’ın daha çok reklama yönelebileceğinin söyleyen Unay, şunları ekledi:‘Dijital yaptırımları hayata geçirmeliyiz’“Sosyal medyanın tekelleşmesi ABD ve diğer ülkelerin problemi haline geldi” diyen Unay, “Artık sosyal medya şirketleri ellerindeki kitlesel güçle istedikleri ülkede siyasi ve ticari olarak manipülasyonlarını yapabilecek güçteler. Bu tehlikeli durumun kontrol edilmesi ve engellenmesi için çıkarılan yasalar ve yaptırımlar yeterli olmuyor. Dünya genelinde eş zamanlı etkileşimin anlık olarak etkilediği olayları düşünecek olursak, hukuki uygulamaları küresel bazda düşünmeli ve dijital yaptırımları hayata geçirmeliyiz” diye de ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220426/pekinden-bezosun-cin-twitter-uzerinde-nufuz-kazanmis-olabilir-mi-sorusuna-yanit-1055858854.html

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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twitter , elon musk, ifade özgürlüğü, tesla, spacex, sosyal medya