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E-ticaret düzenlemesi tartışma yarattı: 'Dünyaya açılıyoruz, kısıtlama getirmeyin'
E-ticaret düzenlemesi tartışma yarattı: 'Dünyaya açılıyoruz, kısıtlama getirmeyin'
AK Parti alışveriş sitelerinin yetkililerini dinledi. Sektör temsilcileri "Kısıtlama getirmeyin, dünyanın gerisinde kalmayalım" dedi. 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T07:41+0300
2022-04-26T07:42+0300
türkiye
e-ticaret
alışveriş
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Dünyada ve Türkiye’de son yıllarda hızla büyüyen, COVID-19 salgınıyla birlikte rekor seviyelere ulaşan e-ticarette kurallar yeniden belirleniyor. Ticaret Bakanlığı’nın tüketiciyi koruma ve haksız rekabeti engelleme gerekçesiyle hazırladığı yeni bir çalışmaya sektörden itirazlar geliyor.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, site yetkilileri, düzenlemeyi desteklediklerini ancak herhangi bir kısıtlanma getirilmemesi, bu konuda Türkiye'nin dünyanın gerisinde kalmaması gerektiğini ifade etti.Bazı platformların 250 binden fazla satıcıyı bünyesinde barındırdığını söyleyen AK Parti kurmayları, kira ve eleman masrafları nedeniyle esnaf tarafından online platformlara getirilen eleştirilerle ilgili, “Bir platform, ‘İstanbul Havalimanı’na Türkiye’nin en büyük lojistiğini kuruyoruz. İç pazardan daha ziyade dış pazara yöneleceğiz’ dedi. 250 bin kişi yarın, satamayacağı ürünleri ihraç edebilir konuma gelecek. Böyle bir yolculuğu kesmek doğru değil. Bunu dengeli bir şekilde yönetmek ve bu insanların küresel aktör olma ihtimalini yok etmeden bir denge kurman lazım” ifadelerini kullandı.Öte yandan, dünyada yürütülen çalışmalar da incelendi. AB’deki düzenlemelerin 2023’te yürürlükte olacağı belirtilirken, çalışmaların platformlara yönelik şikâyetlerin izlenme, uyuşmazlık çözümü, reklamlarda şeffaflığı artırma konusu üzerinde yürütüldüğü aktarıldı.
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e-ticaret, alışveriş

E-ticaret düzenlemesi tartışma yarattı: 'Dünyaya açılıyoruz, kısıtlama getirmeyin'

07:41 26.04.2022 (güncellendi: 07:42 26.04.2022)
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Mobil Bankacılık - İnternet Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
© AA
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AK Parti alışveriş sitelerinin yetkililerini dinledi. Sektör temsilcileri "Kısıtlama getirmeyin, dünyanın gerisinde kalmayalım" dedi.
Dünyada ve Türkiye’de son yıllarda hızla büyüyen, COVID-19 salgınıyla birlikte rekor seviyelere ulaşan e-ticarette kurallar yeniden belirleniyor. Ticaret Bakanlığı’nın tüketiciyi koruma ve haksız rekabeti engelleme gerekçesiyle hazırladığı yeni bir çalışmaya sektörden itirazlar geliyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, site yetkilileri, düzenlemeyi desteklediklerini ancak herhangi bir kısıtlanma getirilmemesi, bu konuda Türkiye'nin dünyanın gerisinde kalmaması gerektiğini ifade etti.
Bazı platformların 250 binden fazla satıcıyı bünyesinde barındırdığını söyleyen AK Parti kurmayları, kira ve eleman masrafları nedeniyle esnaf tarafından online platformlara getirilen eleştirilerle ilgili, “Bir platform, ‘İstanbul Havalimanı’na Türkiye’nin en büyük lojistiğini kuruyoruz. İç pazardan daha ziyade dış pazara yöneleceğiz’ dedi. 250 bin kişi yarın, satamayacağı ürünleri ihraç edebilir konuma gelecek. Böyle bir yolculuğu kesmek doğru değil. Bunu dengeli bir şekilde yönetmek ve bu insanların küresel aktör olma ihtimalini yok etmeden bir denge kurman lazım” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, dünyada yürütülen çalışmalar da incelendi. AB’deki düzenlemelerin 2023’te yürürlükte olacağı belirtilirken, çalışmaların platformlara yönelik şikâyetlerin izlenme, uyuşmazlık çözümü, reklamlarda şeffaflığı artırma konusu üzerinde yürütüldüğü aktarıldı.
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